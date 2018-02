Frenkie Schinkels kickt mit dem Nachwuchs

05.02.2018, 18:19 Uhr

In erster Ferienwoche wird mit top-ausgebildeten Trainern an der Technik der Jungkicker gefeilt.

GREIN. Fußball-Talente zwischen 6 und 14 Jahren aufgepasst! Unter dem Motto "Fußball, Freunde, Sport und Spaß" steht die 6. Auflage des Frenkie Schinkels Kids Camp des Tsv Meisl Grein. In der ersten Ferienwoche, von 9. bis 13. Juli, wird mit top-ausgebildeten Trainern an der fußballerischen Technik gefeilt. Trainingseinheiten am Greiner Fußballplatz stehen von 9 bis 16.30 Uhr an. Jeder Sportler erhält seine persönliche Trainingsausrüstung in Form von Trikot, Hose, Stutzen, Trinkflasche und Fußball. Am Freitag steigt die große Camp-Abschlussparty. Schirmherr Frenkie Schinkels wird den Kickern selbst auf die Beine schauen. Im Vorjahr feilten 53 Nachwuchskicker an ihrem Können. Neben den Trainings werden ein Schnupperklettern sowie eine Donau-Schiffahrt für Abwechslung sorgen. Die Camp-Organisation hat Matthias Klammer von Siegi Killinger übernommen, der aber weiterhin mithilft. Eine Anmeldung ist unter www.schinkels-camp.at bereits möglich.