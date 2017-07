Fußballstars hautnah erleben

19.07.2017, 00:01 Uhr

"Schöner reisen mit Wiesinger" bringt euch zum "Audi Cup" nach München.

SCHWERTBERG. Alle zwei Jahren treffen vier Top-Mannschaften aus ganz Europa beim Vorbereitungsturnier in der Münchner Allianz Arena aufeinander. Heuer werden neben Gastgeber Bayern München Atletico Madrid aus Spanien, der FC Liverpool aus England und der SSC Napoli aus Italien antreten. Stattfinden wird das Turnier am 1. und 2. August. Nach den Halbfinalspielen am ersten Tag finden am zweiten Tag die beiden Finalspiele statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr und um 20.30 Uhr.

Das Schwertberger Unternehmen "Schöner reisen mit Wiesinger" bietet auch heuer ein Gesamtpaket aus Busfahrt und Eintrittskarten an.Bei uns könnt ihr 2 x 2 Tickets für den Finaltag (2. August) inklusive Busfahrt gewinnen.Einfach die untenstehende Frage bis einschließlich Mittwoch, 26. Juli, richtig beantworten und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei!Abfahrt ist am 2. August um 11.20 Uhr direkt bei der Firma Wiesinger in Schwertberg.Weitere Zustiegsmöglichkeiten:11.35 Uhr ehemaliges Ziegelofengelände, Mauthausen12.00 Uhr Linz Urfahr, Wildbergstraße Bushaltestelle Friedenskirche12.15 Uhr Linz Hauptbahnhof Reisebusterminal/ABC Büffet (gegenüber Seeber)12.30 Uhr Ansfelden, Autobahnstation Landzeit, Fahrtrichtung Salzburg12.50 Uhr Sattledt, Autobahnstation Voralpenkreuz