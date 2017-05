Gerhard Obermüller: "Bin ein Befürworter für einen FC Perg"

02.05.2017, 14:39 Uhr

Union Perg-Erfolgstrainer Gerhard Obermüller hat seinen Vertrag beim OÖ-Liga-Klub bis 2018 verlängert. Regionaut Dietmar Piessenberger hat ihn zum Interview gebeten.

Dietmar Piessenberger: Seit wann bist du Trainer in Perg, wer hat dich geholt?

Was macht dich im speziellen als Erfolgstrainer aus?

Seit Sommer 2014. Anton Lausegger hat mich bereits im Frühling 2014 kontaktiert, der mich seit meiner aktiven Zeit als Fußballer kennt und mich auch als Spielertrainer nach Mauthausen (2005) geholt hat. Ich habe mich im Frühjahr (mitte der Saison) schon ein Bild über das Team machen können.Mit dem Ausdruck Erfolgstrainer kann ich mich nicht anfreunden. Erfolg definiert sich nicht als Einzelperson und schon gar nicht im Teamsport. Ich bin ein sehr bodenständiger Trainer. Ich glaube das Erfolg nur im Team funktioniert. Als Trainer musst Du extrem viele Soziale Kompetenz aufweisen und auf die Spieler im Einzelnen eingehen. Ich denke, dass ich eine gute Führungskompetenz habe. Mein Credo war und ist immer: Weich zum Menschen und Hart in der Sache! (Fußball). Der Erfolg hat ja immer mehrere Väter. Vor allem bei der Union Perg. Da gehört auf alle Fälle mein Wegbegleiter und Tormann Trainer Gunter Em dazu. Mit ihm verbindet mich eine Jahrzehntelange Freundschaft. Er ist mein Ansprechpartner und kann ebenso wie ich mit jungen Spielern sehr gut umgehen. Bei uns geht es um die Entwicklung undAuch mit Birgit Schinnerl haben wir eine einzigartige Sektionsleiterin bei der Union Habau Perg. Sie kümmert sich ständig um das Team und setzt sich als Frau in einer (noch Männerdomäne) durch. Mit Masseur Michael Scharinger verbindet mich ebenso eine sehr lange Freundschaft. Auch er gehört zum Team in Perg. Ich glaube das Erfolg nur im Team funktioniert. Das schöne aber, man lernt auch immer wieder neue Menschen kennen, die auch Medial vieles für uns tun – ob Bezirksrundschau oder Tips – die Mediale Unterstützung auch das gehört auch zum ErfolgUnterm Strich muss Fußball eine Herzensangelegenheit sein - als Amateurtrainer ist das ein hartes Stück Arbeit, die von vielen Unterschätzt wird. Ich bin 6 Mal in der Woche für den Fußball unterwegs. Da bleibt für Freizeit nicht mehr viel Platz.

Was verbindet dich am meisten mit Perg?

Was waren bislang deine schönsten Momente mit Perg?

Wo gehen die realistischen Wege mit Perg noch hin?

Interview von Dietmar Piessenberger

Die Menschen generell in Perg. Sind sehr Bodenständig und auch Demütig. Das ist das wichtigste, dass man im Leben für vieles dankbar ist. Das zeigen Dir die Menschen in Perg. Das Zeigt auch wie PERG zusammenhält. Natürlich kommt dazu, dass ich ein gebürtiger Katsdorfer und auch ein „Kind“ des Bezirkes bin.Am schönsten war der Aufstieg in die OÖ Liga. Wenn du im ersten Jahr als Trainer aufsteigst, ist das ein Highlight.Ich hoffe das es auf der einen Seite Step-by-Step – nach vorne geht und wir uns so Entwickeln, dass wir eine Mannschaft haben, die aus dem ständigen Lernprozess im Fußball auch einmal ein Wörtchen ganz oben in der Liga mitreden kann. Aber hier müssen auch die Voraussetzungen im Umfeld geschaffen werden.Ich bin ein Befürworter für einen FC Perg. Ich hoffe da tut sich etwas in nächster Zeit. Vor allem können hier Ressourcen gebündelt werden. So sollte man über den Tellerrand blicken und nicht vergessen das wir auch in Perg einen ASKÖ haben, der gute Strukturen hat und gut wo sehr gut gearbeitet wird. Nebenbei sollten wir unbedingt auch das Kunstrasenprojekt endlich angehen. Die Stadt und der Bezirk würden hier extrem profitieren. Ich denke da auch an den Nachwuchs und die Fußballkinder. Auch hier hoffe ich, dass alsbald ein „Go“ seitens der Entscheider kommt. Aber ich bin mir auch da sicher, dass sich in der nahen Zukunft etwas tut.