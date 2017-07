"Kegel-Königin" Bianca Rechberger Landes-Obfrau

19.07.2017, 18:00 Uhr

Kegel-Landesmeisterin und Obfrau Kegeln Landesverband.

BAUMGARTENBERG. Bianca Rechberger, 26, aus Baumgartenberg ist die neue Landessport-Obfrau des LandesBreitensport-& Freizeit-Kegelverbandes Oberösterreich. Stellvertreter ist ihr Vater Rudolf Rechberger. Dieser ist auch Obmann des Freizeit- und Kulturvereins Machland. Bianca Rechberger, in ihrem Hauptberuf Sachbearbeiterin, brachte für ihre neue Funktion gleich ein „Einstandsgeschenk“ mit. Sie ist Kegel-Landesmeisterin 2017. Nach fünf Runden auf den Bahnen in Steyr, Lambach und Linz kürte Bianca Rechberger mit zwei Punkten Vorsprung zur Landes-Meisterin. Regelmäßiges Training mit den eigenen Kugeln, höchste Konzentration bei den Turnieren sind das Erfolgsgeheimnis der jungen Baumgartenbergerin. Ziel als Landessport-Obfrau: Viele Jugendliche und Frauen für den Kegelsport zu gewinnen. „Es werden in Oberösterreich immer mehr Kegel-Turniere veranstaltet“, freut sich die engagierte Sportlerin.Bei den Kegel-Europameisterschaften in München holte sich Oberösterreichs Damen-Mannschaft Rang fünf. Mit dabei Bianca Rechberger und Brigitte Koppler aus Langenstein. Der Bezirk Perg ist im Kegelsport sehr gut aufgestellt. Markus Fröschl, Baumgartenberg überraschte bei der Europameisterschaft in München mit der Silbermedaille. In der Mannschaftswertung gab es Rang sechs. Mit dabei auch der regierende Bezirksmeister Leopold Stolz.