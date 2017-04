Langensteiner belohnen sich endlich mit 3 Punkte

24.04.2017, 16:51 Uhr

Führung entgegen dem Spielverlauf



Windner mit Selbstvertrauen



Goalie Schimpl rettete drei Punkte

Aber das Spiel kontrollierte zu Beginn ganz klar der Gastgeber aus Arbing. Nach einer Möglichkeit von Asmir Ljutic, kam die Arbinger-Offensive auch schon in die Gänge. Zuerst klärte Goalie Schimpl bei einem Kopfball von Matthias Derntl. Simon Schatz mit gefährlichen, schnellen Antritten wirbelte ordentlich bis in den ATSV-Strafraum. Zudem fanden Derntl und Jakob Huber tolle Chancen vor. Doch in Minute 18 die gegen den Spielverlauf etwas verrückte Führung für die Gäste. Ein Tor, das nicht schöner ausgeführt hätte werden können. Daniel Windner drückte ordentlich auf die Tube. „Ich bin von rechts außen nach innen gezogen und wollte auf das Tor schießen, doch mein Schuss wurde abgefälscht und ist Cihan „Ciko“ Acik genau in die Füße gefallen“, so Windner. Und der machte mit einem schnellen, flachen Zuspiel auf Lojic alles richtig, 0:1 für den ATSV Langenstein.Die Arbinger sichtlich geschockt, blieben aber ihrer Angriffslust treu. Heim-Kapitän Michael Kragl wie aufgedreht, zudem immer wieder Derntl. ATSV-Goalie Daniel Schimpl erneut in Topform. Einen tollen Freistoß von Patrick Koppler lenkte Schimpl nach unglaublichem Flug an das Lattenkreuz, das folgende Strafraum-Getümmel mit Isak und Koller klärte Matthias „Panzer“ Derntl mit dem 1:1-Ausgleich. Langenstein bei Eckbällen gefährlich. Patrick Gmeiner scheiterte per Kopf. Aber auch Derntl mit Köpfchen auf der Gegenseite, wäre da nicht Kapitän Stefan Klausberger, der Nachschuss von Koppler blieb neben dem Tor. Doch die nötige Effizienz, um in diesem Spiel erneut in Führung zu gehen, präsentierte in der 43. Minute erneut die Haider-Elf. Wieder Windner über rechts, und wieder mit einem Innenhaken. Sein Blick, dass Goalie Steindl etwas zu weit aus dem Tor kam, überredete ihn zum alleinigen Abschluss. Der scharfe Schuss in das kurze Eck passte haargenau, 1:2. Er übernahm in dieser Situation die volle Verantwortung, obwohl zwei Spieler (Lojic, Ljutic) für einen Stangler ideal standen, und wurde damit belohnt. Daumen hoch!Nach dem Pausentee blieben beide Teams auf den möglichen Sieg fokussiert. Ein Eckball von Cihan Acik senkte sich gefährlich über Arbing-Goalie Steindl auf das hintere Netz. Windner und Gmeiner flogen nach einem gefährlichen Korner von Softic knapp am Spielgerät vorbei. Bei den Heimischen wurden jetzt Tobias Grinninger und Alexander Kranzer immer stärker. Brabenetz mit tollem Zuspiel auf Matthias Derntl, doch der wurde im letzten Moment von Kapitän Klausberger gestört. Es ging hin und her. Lojic vor Arbing-Goalie Steindl um einen Schritt zu spät. Freistoß von Grinninger sichere Luft-Beute von ATSV-Schimpl. Wütende Angriffe nun von Arbing. Mit immer der gleichen Taktik. Hohe Bälle nach vorne, auf den Abstauber Derntl. Doch die Langensteiner Hintermannschaft mit Klausberger, Koller und Manuel Rene Bauer, der ein sensationelles Spiel machte, blieb konsequent. Und auch auf den letzten Mann in der ATSV-Aufstellung war erneut Verlass. Goalie Schimpl bewies in den Schlussminuten im 1:1 gegen Koppler seine Coolness, rettete somit den Sieg über die Zeit.Es war letztendlich ein verdienter Sieg nach vier sieglosen Meisterschaftsspielen, die sich ebenfalls dieses Ende verdient hätten. Es war ein Sieg für die Moral, wartet man doch seit 9. Oktober 2016 auf den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft.