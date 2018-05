Medaillen und Meistertitel

07.05.2018, 00:00 Uhr

Tischtennis-Nachwuchs von Klam/Grein im Frühjahr äußerst erfolgreich

KLAM, GREIN, ARBING. Andreas Kranzer von der Tischtennis-Spielgemeinschaft Klam/Grein trainiert seit einigen Jahren regelmäßig mit zehn bis zwölf Kindern – die Erfolge können sich sehen lassen. Die 13-jährige Klamerin Marlene Kühberger holte bei den U13-Staatsmeisterschaften mit Oberösterreich im Länder-Bewerb Gold. Im Doppel erkämpfte sie mit Lisa Hiemetsberger aus Arbing, ihrer gleichaltrigen Partnerin von Klam/Grein, Silber. Im Einzel zog sie bis ins Viertelfinale ein, Hiemetsberger schaffte es unter die Top 16. Bei den Landesmeisterschaften holte das Doppel U13-Silber. Im Einzel belegten die beiden Mädls die Plätze zwei und drei. Auch in der Mannschaftsmeisterschaft zeigte der Nachwuchs mit dem talentierten Duo auf: Zu Buche steht der Meistertitel in der 1. Klasse. Zum Team gehören noch Stefan Kühberger, Thomas Schartmüller und David Grünsteidl. Auch in der Damen-Regionalliga durfte man sich gleich im ersten Jahr über Meisterehren freuen. Das Team ergänzen Lisa Frank und Routinierin Heidi Mayrhofer. "Wir wollen wenn möglich den Level halten, ab nächster Saison spielen sie in der U15", sagt Kranzer. Ziel ist es auch, laufend Kinder in den Meisterschaftsbetrieb einzubauen.