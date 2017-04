Perger Volleyballmädels legen in Relegation vor

24.04.2017, 17:47 Uhr

"Es ist nicht einfach, gegen eine Mannschaft zu spielen, die in einer solchen Serie nichts zu verlieren hat. Man kann den Druck fühlen, unter dem meine Mannschaft steht. Wir wollen den Klassenerhalt unbedingt schaffen", berichtet Pergs Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova. Ihre Mannschaft dominiert das erste Spiel in der Best-Of-Three Serie klar und siegt mit 25-17, 25-12 und 25-12. "Wir haben zwar ein wenig gebraucht, um in unseren Rhỵthmus zu finden. Es war sicher nicht unser besten Saisonspiel, allerdings hat heute nur der Sieg gezählt", erklärt die Perger Trainerin, die im letzten Satz die beiden Perger Nachwuchstalente Melanie Steiner und Anna Trauner einsetzte. Die erst 14-jährige Trauner, welche in dieser Woche ihre erste Einberufung ins Jugendnationalteam erhielt, sammelte ihre ersten Bundesligaminuten.

Am kommenden Samstag müssen die Pergerinnen nach Wien, wo in der Sporthalle Fünfhaus das zweite und möglicherweise bereits entscheidende Spiel der Serie um 15:15 stattfindet.Relegation Austrian Volley League Women 2016/17SG Prinz Brunnenbau Volleys - Union West Wien 3 - 025-17 (22 min), 25-12 (19 min), 25-12 (18 min)Topscorer: Julia Gasselseder (21), Eva Freiberger (14), Eva Marko (12) bzw. Aleksandra Beganovic (5), Tamara Dejanovic (4)weitere Termine:Spiel 2: 29. April 2017, 15:15 Uhr, Sporthalle Fünfhaus Wien