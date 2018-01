Rekordteilnehmerfeld bei den OÖTV Kids Landesmeisterschaften

10.01.2018, 16:49 Uhr

Perg : Tennishalle Perg | Vergangenes Wochenende fanden in der Perger Tennishalle die OÖTV Kids Landesmeisterschaften powered by Firma Schreihofer Dachdeckerei Spenglerei Baustoffe statt.Bei einem Rekordteilnehmerfeld von 80 Teilnehmern und über 130 Spielen erspielten sich die Mädchen und Burschen in den Bewerben u8 bis u11 m,w die einzelnen Landesmeistertitel.In den drei Turniertagen konnten die mitgereisten Eltern, Betreuer, Trainer und Fans tolle, faire und auf hohem Niveau gezeigten Spiele mit verfolgen.

Am Ende dürfen wir folgenden Mädchen und Burschen zu ihren Platzierungen bzw. zu ihren Landesmeistertiteln recht herzlich gratulieren:u8 m,w:1. Leon Pfeiffer (UTC Raika Regau)2. Aigner Matthias (Union Stein & Co Mauthausen)3. Schnabl Jasmin (TC Sportunion König Hagenbrunn), Hammer Raphael (Union Aisthofen-Weinzierl)u9 w:1. Hanna Hutter (ASKÖ Steyrermühl)2. Valentina Hoschek (SV Pregarten)3. Leona Santner (DSG Union Gutau), Amelie Losbichler (ASKÖ Enns)u9 m:1. Gabriel Niedermayr (Union Raika Atzbach)2. Liam Zandomeneghi (SPG ASKÖ TC Wels / Thalheim)3. Sebastian Altmann (ATSV Casa Moda Steyr), Lukas Riedl (Tennisclub Dietach)u10 w:1. Johanna Mülleder (UTV Summerau)2. Magdalena Mülleder (UTV Summerau)3. Amina Turanovic (ATSV Casa Moda Steyr), Luisa Huemer (UTC Baumgartenberg)u10 m:1. Noah Wenger (Nettingsdorfer Tennisclub)2. Thomas Eder (DSG Union Walding)3. Christian Schaaf (Tennisclub an der Schanze/Eden), Benedikt Gruber (ASKÖ Steyrermühl)u11 w:1. Anna Sattlegger (UTC Fischer Ried)2. Carla Strohhäusl (UTC Linz DSG)3. Maja Pituchova (Tennis-SPG Bad Ischl), Valentina Schnabl (Union TC St. Florian)u11 m:1. Erwin Wansch (ASKÖ Steyrermühl)2. Alexander Schenk (Union Stein & Co Mauthausen)3. Paul Jörgl (ASKÖ Marchtrenk), Jan Benjamin Hemetzberger (Tennis-SPG Bad Ischl)Dazu gratulieren wir, die Turnierleitung Markus Habringer und Elmar Streifert, euch allen recht herzlich!Es bleibt uns nur mehr zu sagen:"Bamos! Let's go Perg und wir sind Tennis!"