Rieder sichern sich Derby-Sieg

24.04.2017, 17:58 Uhr

Favorit geht in Führung – Prompter Ausgleich

Goalgetter als Derby-Held

Perg weiter gefährlich. Aber das erste Tor gelang Daniel Pührerfellner nach einem Korner von Prevedel in der 21. Minute per Kopf aus kurzer Distanz. Nur zwei Minuten später vernaschte Perg-Stürmer Manuel Huber die Rieder Mayr und Triebert, grätschte den Ball an Goalie Höller zum 1:1 vorbei ins Tor. Nun wurde der Kampf von beiden Teams angenommen. Manuel Leopold Prevedel übernahm immer mehr die Regie im Rieder Spiel, trieb sein Team nach vorne. Viele harte Fouls auf beiden Seiten. Große Probleme für Ried durch den schnellen Huber. Nach der Pause unglückliches Foul von Ried-Goalie Höller an Manuel Huber. Doch der Perger konnte nach minutenlanger Behandlung auf dem Platz weitermachen.Prevedel mit einer tollen Flanke von links, doch Königsmair und Florian Wahl fuhren daneben. Die heimischen Diwold und Weber mit noch mehr Offensivdrang. Und in der 68. Minute dann die Erlösung für Trainer Friedinger aus Ried. Torgarant Florian Wahl donnerte das Leder zum 2:1 in die Perger Maschen. Das Spiel wurde immer intensiver. Florian Huemer versuchte mit klugen, weiten Pässen seine Mitspieler zu forcieren. In der letzten Spielminute scheiterte Alp-Eren Kaldirim bei einer Großchance an seiner eigenen Courage. So blieb es in einem kämpferisch sehr ansprechenden Derby beim knappen 2:1-Sieg der Rieder über Perg/Windhaag.