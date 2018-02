Robert Groß bald nicht mehr Tennis-Präsident

01.02.2018, 18:13 Uhr

Dem Tennis weiterhin verbunden

Am 1. März 2015 hatte er das höchste Amt im österreichischen Tennis übernommen. In die Periode des scheidenden Präsidenten fallen laut Verbandshomepage ( www.oetv.at ) richtungsweisende Modernisierungen im österreichischen Tennis: Unter anderem die Modernisierung der Tennisrangliste, Individualförderung im Spitzenbereich, Neustrukturierung der Südstadt, neues Damenleistungszentrums in Linz, Wiedereinführung von Jahrgangscoaches von U10 bis U14, einheitlicher Ausbildungsleitfaden und vieles mehr.

Groß bleibt dem oberösterreichischen Verband als Vizepräsident erhalten. Außerdem fungiert er weiterhin als Vizepräsident von Amateure Steyr. Und drückt Union Mauthausen die Daumen: Das Herren-Team schaffte in der Vorsaison den Aufstieg in die 1. Bundesliga.