"Selbst überrascht": Gerhard Obermüller über Perg-Comeback

11.09.2018, 15:15 Uhr

Gerhard Obermüller kehrte nach seinem Abgang vor einem Jahr zu Union Perg zurück.

PERG. Union Perg trennte sich in der Vorwoche von Trainer Eric Rößl und Sportchef Gerald Perzy. Nach dem Saisonstart mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen "sah man sich zum Handeln gezwungen", schreibt der Verein auf Facebook. Der neue Trainer des Oberösterreich-Liga-Klubs ist Gerhard Obermüller. Und damit jener Mann, der bis Runde fünf der vorigen Saison die Perger coachte. Der St. Florianer hatte die Machländer 2014/15 zum Landesliga-Meistertitel geführt. "Ich war selbst überrascht, weil ich ja vor einem Jahr hier aufgehört habe. Wobei wir damals im Guten auseinandergegangen sind. Ich wurde gefragt, ob ich helfen kann, und wenn Not am Mann ist, helfe ich gerne. Perg ist mein Herzensverein, ich schätze den familiären Charakter", sagt Obermüller. "Gerhard kennt Verein, Umfeld, Liga sowie einen großen Teil der Mannschaft", begründet Union Perg die Trainer-Entscheidung. Die Hebel ansetzen will der alte neue Übungsleiter in der Defensive: "Wir müssen die Abwehr stabilisieren. Mayrhofer fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Mit Graf, Aygün, Hoislbauer und Varga haben wir in der Offensive Spieler, die für Tore gut sind."Über die Laufzeit des Vertrages sei noch nicht geredet worden. "Dafür war die Zeit zu kurz. Es wäre aber sinnvoll, es über längere Zeit zu machen", sagt Obermüller.Beim Comeback gab es gegen St. Florian ein 2:2. Cem Aygün hatte die Perger mit 2:0 in Front gebracht, noch vor der Pause stellten die Sängerknaben den Endstand her.