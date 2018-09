Sport, Spiel & Spaß der LebensART

12.09.2018, 19:13 Uhr

Mehr als 200 Gäste kamen zum Sporttag der Volkshilfe LebensART.

SCHWERTBERG. Das Ergebnis beim Sport war an diesem Tag ausnahmsweise zweitrangig auf der Askö-Anlage in Schwertberg. Zum dritten Mal veranstaltete dort die Volkshilfe LebensART ihren Sporttag. Aus allen 17 Wohnverbünden in OÖ strömten die Teilnehmer ins Mühlviertel. Mehr als 200 Gäste tummelten sich auf der Sportanlage. Menschen mit Behinderung und ihre Betreuer freuten sich über das herrliche Wetter, das breite Sportangebot und die vielen freundlichen Gesichter.Boccia, Rollstuhlracing-Parcours, Nageln, Bingo, Dosenschießen. Das war nur ein Teil des breiten Sportangebots. Die Teilnehmer waren mit Feuereifer bei der Sache, präsentierten stolz ihre Stempelpässe. Für die Bewohner der LebensART ist dieser Tag wie ein jährlicher Betriebsausflug samt großem Wiedersehen. „Einmal mussten wir den Sporttag wegen Schlechtwetter absagen, das war eine Katastrophe“, erinnert sich Günther Rachlinger. Der Bereichsleiter der LebensArt wickelte gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Schwertberger Lokalmatador Johann Asanger, den Sporttag ab und pfiff auch die heiß umkämpften Fußballpartien am Nachmittag. Unterstützung kam von Helfern des Freiwilligenzentrums ULF, von Asylwerbern und vom Askö Schwertberg. So viel Engagement beeindruckte auch Karl Weilig, Vorsitzender des Volkshilfe-Bezirksvereins in Perg. „Schön, dass diese lässige Veranstaltung bei uns in Schwertberg stattfindet.“ Dieser Meinung war auch Bürgermeister Max Oberleitner, der den Fußballern die Daumen drückte.