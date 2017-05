Tennis-Bezirksmeisterschaften in Mauthausen

MAUTHAUSEN. Die Perger Tennisspieler dürfen sich wieder auf die Bezirksmeisterschaften freuen. Stattfinden werden diese heuer von 2. bis 5. Juni auf der Anlage des Union Stein&Co Mauthausen, sowie auf der ASKÖ-Anlage in Mauthausen. Die Bewerbe für Burschen und Mädels reichen von der U8 bis zur U18. Nennschluss ist am Montag, 29. Mai. Das Nenngeld beträgt 12 Euro. Für einen weiteren möglichen Bewerb sind dann nur noch fünf Euro zu bezahlen. Die Mindestteilnehmerzahl für einen Bewerb sind vier Teilnehmer. Die Auslosung ist ab 1. Juni im Internet verfügbar. Anmeldungen sind unter ooetv.at möglich. Als besonderen Leckerbissen gibt es am Finaltag (Montag, 5. Juni) parallel ein Bundesligaspiel der Mauthausner Herrenmannschaft.