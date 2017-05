Tischtennis: Katsdorf und Perg holten Meistertitel

02.05.2017, 15:42 Uhr

Die BezirksRundschau blickt auf die Tischtennis-Saison aus der Sicht der Perger Teams zurück.

1. Bundesliga:

Tibhar Landesliga:

Das Mühlviertler Aushängeschild Glas Wiesbauer Mauthausen beendete die Saison auf Rang sechs. Im letzten Match gegen Oberwart setzte es eine 1:4-Heimpleite.Die Spielgemeinschaft Klam/Grein 1 beendete die 13er-Liga auf dem neunten Rang und spielt nächste Saison in der neuen "Tibhar Higra Liga". Diese löst die Landesliga als höchste Spielklasse in Oberösterreich ab. Glas Wiesbauer Mauthausen 2 ging dagegen sang- und klanglos unter, verlor 23 von 24 Partien.

Landesklasse Nord-Ost:

Regionalklasse:

Bezirksklasse Linz/Mühlviertel Ost:

Kreisklasse Ost:

Kreisklasse Linz/Umgebung:

Saxen verbesserte sich im letzten Saisondrittel noch auf Rang 3. Union Ried 1 beendete die Spielzeit als Vorletzter und steigt in die Regionalklasse ab.Union Ried 2 belegte in der Nord-Regionalklasse den zehnten Rang unter zwölf Teams. In der Klasse Ost-Mitte klassierte sich Aufsteiger Au/Donau 1 auf Platz fünf. Das Team Klam/Grein 2 belegte in dieser Liga den letzten Platz.Das Traditionsteam von Askö Schwertberg steigt als Letzter in die Kreisklasse ab.Den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Bezirksliga erspielte Union Perg 1. Mannschaftsführer Christian Ortner sowie seine Mitspieler Joachim Davy, Bernhard Raab, Martin Ebersmüller, Elias Schöberl und Harald Gutzelnig gewannen 21 von 22 Partien. Ein Match endete Remis.Die Spielgemeinschaft Katsdorf 1 feierte den Meistertitel knapp vor Saxen 3.