AMS Perg bietet Kurzausbildung zur Garten- und Grünflächengestalterin an

18.04.2017, 16:02 Uhr

Das Vorbereitungsmodul findet von 2. Mai bis 14. Juni statt, die Fachausbildung von 26. Juni 2017 bis 1. Februar 2019.Bei der Ausbildung werden zur Theorie auch Praktika in Partnerbetrieben absolviert, ebenso der Traktor-Führerschein. Persönlichkeits- und Kommunikationstrainings, Lernunterstützung, individuelles Coaching und Bewerbungstrainings und Hilfe bei der Arbeitssuche werden ebenfalls angeboten.Nähere Informationen und Anmeldungen beim AMS Perg, Carmen Halbmayr,oder per E-Mail an ams.perg@ams.at