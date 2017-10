BBS Baumgartenberg starten dreijährigen Aufbaulehrgang mit HLW-Matura

20.10.2017, 11:20 Uhr

Privatschule mit Herz

Informationsabend am 23. November

Darüber hinaus richtet sich das Angebot an alle Absolventen einer dreijährigen Ausbildung mit Abschlussprüfung, also beispielsweise von Hotelfachschulen, Fachschulen für Sozialberufe, Handelsschulen oder auch an Absolventen bestimmter Lehrberufe mit absolviertem Vorbereitungslehrgang.Die BBS Baumgartenberg sehen sich trotz ständig steigender Schülerzahlen als familiäre Privatschule mit Herz. „Bei uns ist jede Schülerin und jeder Schüler als Persönlichkeit wichtig. Das wird auch nach der Erweiterung durch den Aufbaulehrgang so bleiben. Hervorragende Leistungen und ein respektvoller Umgang miteinander sind keine Widersprüche, sondern verstärken sich gegenseitig positiv“, freut sich Schulleiter Reinhard Furtlehner über die hohe Betreuungsqualität der Schule, die gerade auf dem Weg zur Matura sicher für viele von entscheidender Bedeutung sein wird.Am 23. November 2017 findet in der Schule ein Informationsabend statt, an dem alle Interessierten mehr über die genauen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen erfahren können. Darüber hinaus steht die Schule natürlich jederzeit für Fragen zur Verfügung.Anmeldegespräche sowohl für den Aufbaulehrgang als auch für die Fachschule sind bereits ab jetzt jederzeit möglich.