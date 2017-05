"Bio und regional ist ideal"

03.05.2017, 09:21 Uhr

Gertrude und Hermann Holzweber starten Bio-Hofladen in Schwertberg.

SCHWERTBERG (eg). Zeit zum Einkaufen nehmen, etwas trinken oder essen und mit Leuten plaudern. Das ist die Grundidee vom neuen Mühlviertler Erlebnis-Bio-Hofladen der Familie Holzweber in Winden bei Schwertberg. Seit über einem Jahr wurde der nördliche Teil des 1835 erbauten Bauernhofes saniert und das 400 Quadratmeter große Innenleben neu gestaltet. Ein großer Verkaufsraum mit Gastronomie-Ecke und eine moderne Großküche samt Lager und Verarbeitungsräumen stehen nun für das enorme Angebot an Bio-Produkten zur Verfügung. "Das Fleisch von Schwein, Rind, Geflügel und die veredelten Fleischprodukte wie Speck, Wurst und Aufstriche kommt aus der eigenen Bio-Landwirtschaft. Alle anderen Bio-Lebensmittel wie Milch, Butter, Käse und vieles mehr sind von Bio-Bauern aus der Umgebung", erklärt Hermann Holzweber, dessen Leitspruch ist: "Bio und regional, das ist ideal". Am Donnerstag, 4. Mai, um 8 Uhr öffnen Gertrude und Hermann Holzweber zum ersten Mal die Pforten ihres neuen Mühlviertler Erlebnis-Bio-Hofladens.

Rund um die Uhr einkaufen

Anfängliche Geduld

Mit dabei ist auch Köchin Monika Aigner, die ausschließlich aus den vorhandenen Bio-Produkten Frühstück, Mittagsmenüs, Kaffee und Kuchen zaubern wird. "Es ist mir ein persönliches Anliegen, wertvolle Lebensmittel zu verarbeiten, denn nur aus guten Lebensmittel entsteht auch gutes Essen", so die Bio-Köchin. Im Freien entsteht gerade der Gast- und Begegnungsgarten mit Kinderspielplatz. Zum Anschauen gibt es außerdem Schweinderln, Hühner und Gänse. Geöffnet hat der Erlebnis-Bio-Hofladen samt Gastro-Betrieb von Donnerstag bis Samstag. An den restlichen Tagen steht ein 24-Stunden-Shop zur Verfügung. Hier können Bio-Lebensmittel rund um die Uhr eingekauft werden."Der Erlebnis-Bio-Hofladen ist ein Leader Projekt. Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 25. Juni, statt. Bis dahin werden wir schon erste Erfahrungen gemacht haben. Am Anfang ersuchen wir unsere Kunden um ein wenig Geduld, alles muss sich erst einspielen und langsam wachsen", sagen Gertrude und Hermann Holzweber.