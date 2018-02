Fünf Perger Betriebe für exzellente Gesundheitsarbeit ausgezeichnet

12.02.2018, 18:41 Uhr

Starker Zuwachs für das OÖ Gebietskrankenkasse-Programm „Betriebliche Gesundheitsförderung“ (BGF)

BEZIRK PERG, OÖ. 70 Betriebe erhielten Anfang Februar im Rahmen eines Festaktes das begehrte BGF-Gütesiegel – eine Auszeichnung für exzellente Gesundheitsarbeit im Betrieb. Bundesministerin Beate Hartinger-Klein gratulierte persönlich in Linz.253 Betriebe aus Oberösterreich tragen inzwischen das BGF-Gütesiegel. Insgesamt erreicht die OÖGKK rund 150.000 gesündere Arbeitsplätze mit dem BGF-Programm. OÖGKK-Obmann Albert Maringer: „Wir feiern heute einen tollen Gesamterfolg. Umso mehr gratuliere ich jedem Betrieb zu seinem ausgezeichneten BGF-Projekt. Jedes ist individuell und nach den Erfordernissen im Betrieb maßgeschneidert.“

Investition kommt mehrfach zurück

Hartinger-Klein: „Mensch im Mittelpunkt“

Ausgezeichnete Betriebe aus dem Bezirk Perg

OÖ GKK-Direktorin Andrea Wesenauer: „BGF ist zur starken Marke in der heimischen Unternehmenswelt geworden. Jeder in BGF investierte Euro kommt mehrfach ins Unternehmen zurück. BGF ist damit ein Gewinn für jedes Unternehmen – vom Kleinbetrieb bis zum Global Player. Doch nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Mitarbeiter und die gesamte Volkswirtschaft profitieren. Die OÖGKK ist stolz, schon jeden vierten Arbeitsplatz in Oberösterreich mit BGF-Programm zu erreichen.“Beate Hartinger-Klein, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, ließ es sich nicht nehmen, den BGF-Betrieben persönlich zu gratulieren. In ihrer Rede hob Sie hervor: „Der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen. Gesundheit und Arbeit beeinflussen sich wechselseitig. Der gesunde Mitarbeiter ist die wertvollste Ressource für einen Betrieb. Die geehrten Betriebe können zu Recht stolz sein auf ihr BGF-Gütesiegel.“Dkfm. Martin Wirtschaftstreuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Perg, 42 Mitarbeiter/innen, 1. WiederverleihungHaselberger – Laderaum-Ausstatter e.U., Perg, 12 Mitarbeiter/innen, ErstverleihungKrückl Bauges.mbH & CO KG, Perg, 207, 4. WiederverleihungSENIORium Grein, Bezirksalten- und Pflegeheim des Sozialhilfeverbandes Perg, Grein, 80 Mitarbeiter/innen, ErstverleihungVerein SAUM Sozial- und Ausbildungsinitiative Unteres Mühlviertel, Langenstein, 124 Mitarbeiter/innen, 2. Wiederverleihung