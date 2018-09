Gewerbeschau Münzbach für Häuslbauer und angehende Lehrlinge interessant

12.09.2018, 13:24 Uhr

Die BezirksRundschau traf Häuslbauer, die schon früh ins Berufsleben eingestiegen sind.

Selbstständig sein und Verantwortung tragen

Anpacken schon im Elternhaus gelernt

MÜNZBACH. Die Gewerbeschau in Münzbach am 6. Oktober steht ganz im Zeichen der Häuslbauer. Die Messe ist auch eine gute Gelegenheit, um sich beruflich zu vernetzen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Lehrberufen im technischen Bereich. Viele Unternehmen im Baugewerbe setzen auf die Ausbildung von Lehrlingen aus der Region. Dass sich ein früher Berufseinstieg lohnt, davon ist Lorenz Schmidtberger, Elektriker und Häuslbauer aus Münzbach, überzeugt: "Man wächst von der Pieke auf in den Beruf hinein und genießt durch das duale System eine umfangreiche Ausbildung mit Praxis. Die Jobaussichten sind langfristig sehr gut und die Matura kann man nachher immer noch machen."Durch den frühen Start ins Berufsleben geht meistens auch der Hausbau in jüngerem Alter über die Bühne. Auf der Baustelle kennen sich die gelernten Handwerker gut aus: "Ich würde mich jederzeit wieder für eine Lehre entscheiden", meint Christoph Fasching, Dachdecker und Spengler aus Bad Kreuzen: "Man weiß sich selbst zu helfen und lernt schon in jungen Jahren, Verantwortung zu tragen.""Die Ausbildung beginnt schon im Elternhaus", ist Stefan Haider, Tischler aus Arbing, überzeugt. Diese Meinung teilt Daniel Kastler, Absolvent der HAK Perg, der jetzt in einer Bank tätig ist: "Das Anpacken habe ich von zuhause mitbekommen." Er bereut es nicht, nach der Schule nicht studiert zu haben: "Ich sehe keine Nachteile. Es gibt auch Maturanten und Studienabsolventen, die nicht Karriere machen." Die jungen Häuslbauer schätzen es, schon früh in den eigenen vier Wänden zu wohnen und Wert geschaffen zu haben, der als Altersversorgung dient.

Zur Sache

Der Wirtschaftsbund veranstaltet am Samstag, 6. Oktober, in Münzbach die Gewerbeschau V2.0 mit dem Schwerpunkt Bau- und Baunebengewerbe. Kunden und angehende Lehrlinge können Unternehmen auf Augenhöhe kennenlernen. Anmeldung für Aussteller auf wirtschaft-muenzbach.at