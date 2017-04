HTL Perg im Bundes-Finale von "Jugend Innovativ"

27.04.2017, 14:57 Uhr

30 Teams im Bundes-Finale des Innovationsbewerbs für Schüler und Lehrlinge. Darunter ein Team der HTL Perg mit AdQuest in der Kategorie "Young Entrepreneurs"

PERG, ÖSTERREICH. Von 22. bis 26. April tourte "Jugend Innovativ" durch Österreich, um bei vier Halbfinal-Events die 60 innovativsten Projektideen der heimischen Nachwuchsforscher vorzustellen, die zuvor aus insgesamt 463 Einreichungen ausgewählt worden waren. Die 30 besten der 60 Halbfinal-Teams aus den Bundesländern durften sich im Zuge der Events über ein „Ticket zum Bundes-Finale 2017“ freuen und können ihre kreativen Projekte nun im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung in Wien vorstellen.Die Finalisten werden von 31. Mai bis 2. Juni 2017 beim dreitägigen Bundes-Finale in der Aula der Wissenschaften in Wien ihre Projekte erneut der Jury und Öffentlichkeit vorstellen und um den jeweiligen Kategorie-Sieg kämpfen. Auf die Teams warten attraktive Preisgelder im Gesamtwert von 33.000 Euro sowie Reisepreise zu internationalen Wettbewerben und Messen.

Über "AdQuest"

Im Zuge ihrer Diplomarbeit entwickelten die Maturanten der HTL Perg "AdQuest". Die fünf Burschen wollen in erster Linie kleineren Firmen beim Online-Marketing helfen: Es handelt sich bei dem programmierten System um eine moderne Schatzsuche. Das Prinzip: Firmen verstecken Gutscheine für ihre Produkte in der Region und tragen auf der Seite von "AdQuest" die Standort-Daten ein. Das Prinzip ist an die GPS-Schnitzeljagd Geocaching angelehnt. Der Hinweis auf einen baldigen Schatz wird auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht. Wer sich auf die Suche machen will, kann die dazugehörige App downloaden. Teilt er den Beitrag auf Facebook und sind Useranzahl sowie Startzeitpunkt erreicht, geht die Suche los. Angegeben wird nicht der genaue Standort – es soll ja spannend bleiben. Ist der Gewinn gefunden, scannt der Finder den QR-Code ein und erhält das Produkt. Die Suche ist abgeschlossen. Bei größeren Suchen wird eine Drohne platziert, die einen Film dreht, wenn sich jemand in der Nähe des Gewinns befindet. Das Video dient Firmen als Werbevideo.