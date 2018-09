Jungbauern sind höchst aktiv

13.09.2018, 16:06 Uhr

Weiterbildung und Netzwerken werden groß geschrieben

BEZIRK PERG. Seit rund zwei Jahren ist das neue Team der Jungbauernschaft im Bezirk, also die Jugend im Bauernbund, im Amt. "Bei der Besetzung wurde bewusst darauf geachtet, dass der Vorstand die Landwirtschaft im gesamten Bezirk wieder spiegelt, also alle Regionen und Sparten vertreten sind", sagt Obmann-Stellvertreter Christian Lang aus Baumgartenberg, der mit Obmann Christoph Mayrhofer aus Ried in der Riedmark und Michael Prückler aus Perg das Führungsteam darstellt. Unterstützt werden sie vom Jungbauern-Landesobmann, dem Perger Weinbauern Leonhard Gmeiner. Als Multiplikator in die einzelnen Gemeinden fungieren eigene Jungbauernobmänner. Weiterbildung und Netzwerken werden bei der Jungbauernschaft groß geschrieben. Neben fachlichen Veranstaltungen wie Schweinezerlegekurse, Forstkurse und politischen Vorträgen werden auch gesellschaftliche Events wie Exkursionen und Grillabende geboten. So fand etwa im Sommer ein Grillkurs mit Wolfgang Schweiger in Arbing statt. Auch beim Jungbauernkalender-Shooting, das heuer in Mitterkirchen über die Bühne ging, half das Perger Team mit.Als Mitglieder sind Jungbauern und künftige Hofübernehmer bis zum 35. Lebensjahr Teil der Plattform.