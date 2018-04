Landeslehrlingswettbewerb der Tapezierer: Ramona Kranzl siegte

27.04.2018, 15:46 Uhr

Tapezierer- und Polsterernachwuchs im beruflichen Wettstreit

PERG, GREIN. Ihr Talent mit Stoffen und Mustern stellten die Schüler der Berufsschule Ried im Innkreis beim Landeslehrlingswettbewerb der Tapezierer unter Beweis. Bei den Tapezierern gaben die Mädchen klar den Ton an. Es siegte Ramona Kranzl aus Grein (Lehrbetrieb Michael Dahedl, Perg) vor Elisabeth Haslacher aus Thalgau (in Ausbildung bei Robert Ganisl,Tiefgraben). Den 3. Platz sicherte sich Julia Manzenreiter aus Reichenthal (beschäftigt bei Bernhard Rittirsch, Reichenthal).Bei den Polsterern Lehrlingen war Marcel Wagner aus Gallspach, der seine Lehre in der sedda Polstermöbelwerke Hans Thalermaier GmbH in Bad Schallerbach absolviert, den 1. Platz.