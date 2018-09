Mit Rezepten: Innovative Landwirte holten Gold bei Ab-Hof-Messe

05.09.2018, 18:43 Uhr

Mit Fischleberäse und Fischkäseleberkäse holten sie Gold auf der Ab Hof Messe in Wieslburg.

ST. THOMAS/BLASENSTEIN. Bernadette und Leopold Ebner betreiben in St. Thomas am „Prederhof“, der 1260 erstmals urkundlich erwähnt wurde, nicht nur Milchwirtschaft. "Eigentlich aus Lust am Experimentieren haben wir vor über einem Jahr mit der Fischaufzucht begonnen", so Bernadette Ebner. Das Ehepaar hat sich auf den Wels spezialisiert und vermarktet diesen vierzehntägig unter dem Namen "Granit-Wels" ab Hof. Besonders dabei: Der Wels wird geräuchert, als Speck und sogar als Fischleberkäse angeboten. Mit diesem haben die Ebners in Wieselburg auf der Ab-Hof-Messe sogar Gold gewonnen. Auch einige Gastronomen aus der Region und zwei Handelsgeschäfte haben den Granit-Wels in ihr Angebot aufgenommen. Der Wels, ein nachtaktiver Schwarmfisch, gilt als guter Futterverwerter und kann so bereits unterjährig verkauft werden. Das Filet hat ein feines Aroma, ist praktisch grätenfrei und kann sowohl gedämpft, gegrillt, gebraten als auch paniert serviert werden.Nächster Verkaufstermin: 14. September.

F(r)isch gekocht – schnelle Köstlichkeiten vom Wels:

15 dag Welsfilet (oder Filetabschnitte)15 dag SchlagobersSalz, Peffer, Muskatnuss oder Macisev. Zitronensaft oder –schaleWelsfilet in Würfel schneiden und mit Schlagobers pürieren. Fisch muss dazu ganz kalt sein (ev. kurz in Kühltruhe legen). Würzen, Nockerl formen und in Salzwasser oder Suppe ca. 8 – 10 Minuten ziehen lassen.Die einfachste und schnellste Zubereitung ist das Braten eines gewürzten Filets in der Pfanne oder am Grill. Zum Würzen kann jedes beliebige Fischgewürz verwendet werden, aber auch einfach Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zitronensaft und ev. Petersilie schmeckt lecker.Für eine knusprige Kruste kann das gewürzte Filet vor dem Braten in Mehl oder Polenta gewendet werden.Als Beilage eignen sich Erdäpfel und Gemüse (Spargel, Zucchini, Letscho…), aber auch Reis oder Risotto schmecken gut dazu.Welsfiletstücke machen auch am Raclette gute Figur!Sauerrahm mit Salz und Pfeffer würzen, kleingehackte Zwiebel und Essiggurkerl dazugeben, mit frischen Kräutern und Zitronensaft abschmecken.Sauerrahm kann auch mit Joghurt gestreckt werden (oder Topfen + Joghurt mixen, bis cremige Konsistenz erreicht ist).Frisches Ei in ein hohes Gefäß schlagen, mit Salz, Pfeffer und Senf würzen. Mit dem Pürierstab kurz mixen, dann langsam Öl zugießen, bis eine schöne Mayonnaise entstanden ist. Knoblauchzehe dazumixen, dann mit einem EL etwas Sauerrahm oder Joghurt unterrühren und mit Zitronensaft abschmecken.ca. 700 g Wels-Seite (Welsfilet)Salz, Pfeffer, ZitronensaftButter oder Öl für die Bratwanne (oder Backblech)Mandelkruste:12 dag Mandelblättchen4 EL Semmelbrösel3 EL gehackte Petersilie8 dag Butter1 Messerspitze ZitronenschaleSalz, PfefferZubereitung:Wels-Seiten in Portionsstücke schneiden, salzen, pfeffern, mit Zitronensaft beträufeln und in eine befettete Bratwanne legen.Für die Mandelkruste Butter schmelzen. Mandelblättchen mit den Fingern grob zerbröseln und mit Bröseln, Petersilie, flüssiger Butter und Zitronenschale vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen.Mandelmasse auf den Fischfilets verteilen und bei ca. 180 – 200 °C im Backrohr 8 – 12 Minuten überbacken (Achtung, bräunt relativ rasch).Mit Blattsalat, Erdäpfel und Zitronenscheibe anrichten und servieren.