Münzbach: Große Gewerbeschau

17.09.2018, 18:20 Uhr

Über 100 Aussteller – auch das Rundherum kann sich sehen lassen

MÜNZBACH. Am Samstag, 6. Oktober, steigt in Münzbach eine großen Gewerbeschau. Mehr als 100 Aussteller aus der Region präsentieren sich ab 9 Uhr den Besuchern. Nach dem großen Erfolg von vor zwei Jahren mit Tausenden Besuchern organisiert der Wirtschaftsbund Münzbach die Neuauflage. Die Messe steht im Zeichen der Häuslbauer. Themenschwerpunkt ist das Baugewerbe von der Finanzierung bis zum Einzug. Der Tag bietet auch für Lehrlinge eine ideale Gelegenheit, verschiedene Unternehmen kennenzulernen.Auch abseits der Stände wird jede Menge geboten: Um 10 Uhr nimmt Altpfarrer Josef Grafeneder die feierliche Segnung vor. Die Feuerwehr Perg stellt um 10.30 Uhr bei einer Vorführung ihr Können unter Beweis. Im Bierzelt wird ab dem späten Vormittag gute Stimmung herrschen. Landtagspräsident Viktor Sigl, Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Wolfgang Wimmer und Nationalrat Nikolaus Prinz nehmen ab 14 Uhr beim Wirtschafts-Talk Platz. Promis aus der Region werden sich beim E-Roller-Rennen heiße Duelle liefern. Um etwa 17 Uhr geht die Veranstaltung in das Oktoberfest über. Moderator Manfred Kroboth präsentiert unter Einbindung örtlicher Vereine, was sich in der Marktgemeinde im Herzen des Bezirkes Perg so tut. Für beste Party-Stimmung sorgen bis spät in die Nacht hinein die Münzbacher Lokalmatadore "Die Nebeltaler".