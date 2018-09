Neue Lehrlinge bei Hueck Folien

24.09.2018, 14:15 Uhr

In diesem Jahr verstärken gleich sechs neue Lehrlinge das derzeit mehr als 270-köpfige Team von Hueck Folien. Seit Mai 2018 ist Richard Kranzl als Mechatroniker-Lehrling beschäftigt. Im Juni begann Ali Al Kahlae als Lehrling in der Prozesstechnik. Mit September bekamen die Spezialisten von Hueck Folien noch weibliche Verstärkung, denn Vanessa Batoha startet als Prozesstechnikerin, Eva Burian möchte Mechatronikerin werden, Sophie Moser verstärkt das Team in der Labortechnik und Anja Haslinger beginnt als Industriekauffrau. Aktuell sind 15 Lehrlinge im Unternehmen beschäftigt.

Seit 1971 wurden bei Hueck Folien 96 Lehrlinge ausgebildet. Bei einer Potenzialanalyse durch die Experten der Wirtschaftskammer werden die persönlichen Stärken, Fähigkeiten und Talente festgestellt, um so den optimalen Lehrberuf für die Jugendlichen zu finden. Im Rahmen von Schnuppertagen, die auch im Herbst und Winter 2018/19 wieder angeboten werden, haben die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, noch vor ihrer Bewerbung das Unternehmen und die Lehrberufe näher kennen zu lernen. Hueck Folien kooperiert seit einigen Jahren mit dem Roten Kreuz, um seinen zukünftigen Fachkräften soziale Kompetenzen zu vermitteln. Darüber hinaus können sich die Jugendlichen für eine Lehre mit Matura und zusätzliche Angebote während ihrer Ausbildung entscheiden. Für sein vorbildliches Engagement in der Lehrlingsausbildung wurde das Unternehmen im Herbst 2017 mit dem INEO-Award der WKO Oberösterreich ausgezeichnet.