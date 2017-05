Perg: Arbeitslosigkeit geht zurück

12.05.2017, 13:36 Uhr

BEZIRK PERG. Die Arbeitslosigkeit geht neuerlich zurück. Die Arbeitslosigkeit geht neuerlich zurück. Aktuell beträgt sie im Bezirk 3,8 Prozent, das ist ein Rückgang von knapp 11 %. Die aktuellen Daten deuten laut Arbeitsmarktservice (AMS) Perg auf eine "bemerkenswerte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt" hin, jedenfalls für 2017. Mit Monatsende April waren 1.135 Personen arbeitslos (573 Männer, 562 Frauen) gemeldet, um 135 weniger als im Vorjahresmonat.

Der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit ergibt sich daraus, dass sich mehr Personen beim AMS abgemeldet haben (588), als neu angemeldet (358). Die durchschnittliche Vormerkdauer bleibt mit 138 Tagen nahezu konstant, allerdings deutlich unter dem OÖ-Schnitt von 197 Tagen.Die rückläufige Arbeitslosigkeit ist in allen Altersgruppen bemerkbar. Am kräftigsten bei der Altersgruppe der unter 19-Jährigen (-27%) und bei den 25- bis 29-Jährigen (-27%). Weiterhin hoch bleibt der Anteil der Personen mit nur Pflichtschulabschluss (47%). 448 Personen (+3%) befinden sich in Schulungsaktivitäten des AMS.