Theresa und ihr Traumberuf

24.01.2018, 17:00 Uhr

gibt es auch dickes Lob für Theresa von Engel-Austria Ausbildungsleiter Johannes Höflinger. „Teamfähigkeit, Neugier und Lernbereitschaft sind die Eigenschaften, die ein Engel-Lehrling mitbringen soll. Mit diesen Eigenschaften, verbunden mit lebenslangem Lernen, schafft man es“, weiß Johannes Höflinger. Er hat schon 33 Jahre Betriebserfahrung beim weltweit agierenden Unternehmen.

„Ganz super waren die Kennenlern-Tage außerhalb der Firma. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo anders zu arbeiten. Das ausgezeichnete Betriebsklima, die Aufstiegschancen, die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten und Wertschätzung sind mir wichtig. Das alles finde ich hier vor.“„In allen Bereichen wurden wir bestens eingeschult. Mechatronik verbindet die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informatik. Genau diese Kompetenzen sind angesichts der zunehmenden Digitalisierung in der Industrie immer stärker gefragt. Ich arbeite beim global größten Hersteller von Spritzgießmaschinen und Automatisierungslösungen für die Spritzgießindustrie. Da darf man schon ein wenig stolz sein, dabei zu sein“, sagt die junge Pabneukirchnerin.so Johannes Höflinger. In ihrer Freizeit ist Theresa Kurzmann Rettungs-Sanitäterin in St. Georgen am Walde und Volkstänzerin.