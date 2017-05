Wein am Frellerhof

03.05.2017, 09:20 Uhr

Das traditionelle Weinfest am Frellerhof in Mauthausen findet heuer am Samstag, 20. Mai, statt.

MAUTHAUSEN (eg). Seit vielen Jahren ist der Frellerhof als Mostheuriger weit über die Grenzen von Mauthausen bekannt und beliebt. Vor einigen Jahren haben Anni und Peter Spindler das Traditionshaus übernommen und 2014 auf ganz neue Beine gestellt. Der Um- und Zubau wurde von der Architektin und Cousine des Hausherrn Bettina Brunner geplant und der Gasthof zu einem rustikalen aber modernen Betrieb umgebaut. Neben einer großen überdachten Terrasse mit Natur-Ausblick gibt es eine gemütliche Stube und einen neuen Kinderspielplatz.Wer ein Glaserl Most, bodenständige warme oder kalte Schmankerln und Bauernkost schätzt oder gar die hausgemachten Edelbrände genießen will, ist am Frellerhof goldrichtig. "Wir nutzen die Früchte unserer Gärten, um Most und Edelbrände in unserer Schaubrennerei selbst herzustellen und regionale Gerichte auf den Tisch zu bringen", erzählt Peter Spindler. Seit vier Jahren nutzt auch der Wirtschaftsbund Mauthausen das schöne Ambiente des Frellerhofes und veranstaltet hier sein alljährliches Weinfest. "Zur Abwechslung darf es ruhig auch einmal ein Wein sein", sind sich Wirtschaftsbund-Obmann Michael Aichberger und Peter Spindler einig.

Vorfreude auf Weinfest 2017

Heuer werden am Samstag, 20. Mai, ab 16 Uhr wieder sechs besondere Weinbauern, unter ihnen der heimische Winzer Leo Gmeiner, ihre Weine am Frellerhof präsentieren. Neben zahlreichen Highlights und Musikeinlagen gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und jede Menge Kulinarisches. Stattfinden wird das Weinfest bei jeder Witterung. Tracht ist erwünscht. "Wir freuen uns schon wieder sehr auf ein gemütliches Fest und viele Besucher", so der Hausherr Peter Spindler und der Obmann des Wirtschaftsbundes Michael Aichberger.