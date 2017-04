"Wir bleiben daheim in Waldhausen"

25.04.2017, 19:00 Uhr

Thomas Hader und seine Schwester Maria übernehmen den Traditionsbetrieb „Schlüsselwirt. „Die Seniorchefs Elisabeth und Gottfried Hader vertschüssen sich in den wohlverdienten Ruhestand. Sie haben das Geschäft mit 25 Jahren übernommen und den Gasthof `Schlüsselwirt` mit beispielhaftem Engagement zu dem gemacht, was es nun ist. Ein Wirtshaus für Jung und Alt, ein Treffpunkt für Liebhaber der Gemütlichkeit, Musik,- und Kulturinteressierte. Das soll auch in naher Zukunft so bleiben. Auch das schon legendäre Hader-Eis wird es weiterhin geben“, sagt Thomas Hader.

Thomas Hader genoss seine Top-Ausbildung im Palais Coburg Bistro, Burgtheater Vestibühl und zuletzt im Sternelokal Edvard im Kempinski Hotel. Jetzt besinnt sich der Thomas Hader wieder auf das Wesentliche. Weg vom Alltagsstress in der Stadt, zurück zur Familie, zu gesunden regionalen und saisonale Produkten. Die Seebühne am Nepomuk-Teich, errichtet von Gottfried Hader, wird weiterhin variantenreich bestielt, Höhepunkte sind die „Kleinsten Seefestspielen“, Lake of Fire Festival, aber auch Hochzeiten.Ab jetzt kredenzt der junge Gastronom Thomas Hader jedes Wochenende mehrere Spezialitäten von Leitners Bio-Weideochsen. Der Jungbauer Lukas Leitner bereitet sich an der höheren landwirtschaftlichen Lehranstalt in Wieselburg auf seinen künftigen Beruf als Bio-Landwirt vor. Im Rahmen seiner Maturaarbeit beschäftigt sich der angehende Biobauer mit den Direktvermarktungsmöglichkeiten von Weide-Rindfleisch. Gestartet wurde jetzt mit der Zusammenarbeit mit der Wirte-Familie Hader.Lukas Leitner hat aber noch viel vor. „Die Nachfrage von Bio-Rindfleisch ist im Bezirk Perg groß. Künftig wird es von uns alle zwei Monate eine Weiderindfleisch-Zustellung im Bezirk Perg geben“, freut sich Lukas Leitner, dass landwirtschaftliche Innovationen im Bezirk so gut angenommen werden.