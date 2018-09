Zukunftsforscher skizzierte die Welt von 2025

17.09.2018, 13:59 Uhr

Zukunftsforscher Michael Dell gab auf Wirtschaftsbund-Einladung einen Blick in die Zukunft.

MAUTHAUSEN, PERG (eg). Zu einem spannenden Vortrag mit Zukunftsforscher Michael Dell lud der Wirtschaftsbund Mauthausen mit Obmann Michael Aichberger vergangenen Mittwoch ins Technologiezentrum (TZ) nach Perg. Bürgermeister Anton Froschauer und der Geschäftsführer des TZ Perg, Hannes Achleitner, stellten vorerst das TZ mit seinem dynamischen Wirtschaftsraum und attraktiven Arbeitsumfeld vor. Danach zeigte Zukunftsforscher Michael Dell die wichtigsten Trends der nächsten Jahre mit aktuellen Beispielen aus dem In- und Ausland auf. Er sprach darüber, wie sich durch die digitale Transformation die Welt verändern wird und welche Risiken und Chancen sich daraus ergeben. „Wir werden immer und überall vernetzt sein und alles und jeder der von dieser Vernetzung profitieren kann, wird Netzzugang haben. Das 'Nutzen' wird wichtiger als das 'Besitzen' und das erfordert neue Geschäftsmodelle", sagt Dell. Und egal ob Roboter, digitale Kollegen, mobiles Bezahlen oder selbstfahrende Autos, das alles ist längst keine Illusion mehr, sondern in einigen Ländern schon fixer Bestandteil im täglichen Leben. Häuser, Bahnhöfe, Brücken oder Hotels die in wenigen Tagen, ja sogar Stunden gebaut werden, gibt es bereits und das zeigt auf, auf welche Geschwindigkeiten wir uns in Zukunft einstellen müssen. Und auch wenn sich einige der Besucher und Zuhörer nach dem Vortrag etwas besorgt zeigten, so beruhigte der Zukunftsforscher mit den Worten: „Auch bei der Einführung der Dampfmaschine oder der Fließbandarbeit waren die Menschen besorgt. Zukunft und Veränderung lassen sich nicht aufhalten, wir müssen uns nur darauf einstellen“.