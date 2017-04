Zwei Mädchen schnupperten in das Vermessungswesen

28.04.2017, 12:40 Uhr

Die beiden Mädchen durften heuer bei einer Bauabsteckung in Pregarten mit Hand anlegen und selbst mittels GPS Punkte in der Natur suchen. Leider was das Wetter nicht besonders.

Am Nachmittag konnten die Mädels ihre Elternhäuser digital ‚erheben‘, sie konnten aktiv selbst eine Urkunde ausfertigen und ein Testexemplar mit nach Hause nehmen.Die Rückmeldung war sehr positiv, vor allem die aktive Arbeit im Außendienst hat den beiden Mädchen trotz des schlechten Wetters gut gefallen.