Mainburg; "Austropop trifft Schlager" ist das Motto am Samstag, dem 12.09.2020 auf der herrlichen Pielachterrasse des Mainburgstüberls. Die Tanz- und Unterhaltungsmusik "Die Läufer" sorgt ab 20.00 Uhr für beste Stimmung. Genießen Sie den Abend in diesem im Pielachtal einzigartigen Ambiente bei einem Cocktail, einem Glas Wein, Bier etc. Kulinarisch werden Sie ebenfalls bestens versorgt.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, da die Terrasse wind- und wetterfest gemacht werden kann.

Auf Ihr Kommen freut sich das Team vom Mainburgstüberl und der Tanzbar Bolleros-Clubbing sowie die Live-Band "Die Läufer".