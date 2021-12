Nach einer schweren Herzoperation darf Familie Buchmann aus Ober-Grafendorf nun endlich nach Hause. Wegen Heiserkeit wurde das kleine Baby im Spital St. Pölten aufgenommen und ins AKH Wien überstellt. Drei Monate später darf sie mit einem Spenderherz nach Hause.



PIELACHTAL. "Im Moment freuen wir uns einfach nur auf zu Hause. Die letzten Tage im Spital dauern gefühlt eine Ewigkeit. Wir gingen mit einem vermeintlich gesunden Kind zur Kinderärztin, und kamen im AKH und nicht zu Hause wieder an", erzählt Florian Buchmann, Vater der kleinen Louisa. Es ist wohl das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann: Wenn das eigene Kind schwer erkrankt. Mitte September änderte sich das Leben der Jungfamilie Buchmann aus Ober-Grafendorf schlagartig: Wegen Heiserkeit wurde Baby Louisa ins Spital St. Pölten überwiesen. Zwei Monate später bekam das Mädchen ein Spenderherz. Florian Buchmann beschreibt den Moment der Diagnose so:



"Es ist ein Gefühl der Hilflosigkeit und Verzweiflung".

Wegen Heiserkeit zur Kinderärztin, zwei Monate später mit einem Spenderherz nach Hause: Eltern Florian und Natascha mit Tochter Louisa.

Foto: Buchmann

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Das ist passiert

Einen Tag nach der Aufnahme in St. Pölten, Mitte September, wurde ein vergrößertes Herz bei Louisa festgestellt. Da war das Mädchen drei Monate alt. Daraufhin wurde sie in das AKH Wien überstellt. In der Nacht darauf schlug das kleine Herz von Louisa nicht mehr, konnte aber an die Herz-Lungenmaschine angeschlossen werden und ein Herzkatheder wurde gesetzt. Das Leben des Kindes konnte so vorerst gerettet werden. Ende September bekam sie ein Kunstherz. Ende November dann die überraschende Herztransplantation.

So geht es ihr jetzt

"Sie ist wie jedes andere sechs Monate alte Baby auch. Sie bewegt sich viel, will nicht mehr im Bett liegen, plaudert und lächelt", freut sich Florian. Außerdem habe sie sich schnell von der Operation erholt. Die Eltern versuchen alles so zu nehmen, wie es kommt und werden sie so gut es geht beschützen.

So geht es weiter

Louisa wird ihr Leben lang Immunsuppressiva nehmen müssen, damit sie das Herz nicht abstößt. "Das erste Jahr stellt noch ein hohes Risiko dar, sie darf sich nicht anstecken und Kontakte sollten, so gut es geht, verringert werden", wissen die Eltern. Jetzt sei es wichtig, dass sie lernt, ihre Medikamente zu schlucken, damit ihr die Magensonde entfernt werden kann.



"Ich glaube, dass wir nach so einer schweren Zeit auf der Kinderintensivstation, wo das Grauen keine Grenzen kennt, viel gelassener durch das Leben gehen"

, ist sich der Pielachtaler sicher. Sie haben Familien kennengelernt, die noch schlimmere Schicksalsschläge erleiden mussten. Zu Hause angekommen, werden sie versuchen wieder Normalität einkehren zu lassen: "Und wir werden die gemeinsame Zeit einfach nur genießen."

Weihnachten daheim

"Wir danken allen, die mit Louisa mitgefiebert haben, Kerzen für sie angezündet haben und ihr Kraft geschickt haben." Die Jungfamilie hat das Glück, Louisas erste Weihnachten zu Hause verbringen zu dürfen. "Alle drei unter dem Baum, das ist das allergrößte Geschenk für uns."