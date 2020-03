+++Update, 4. März 2020+++

Die Marien-Apotheke informiert: "Wegen Krankheit beginnt unsere Hebamme Tanja Meier leider erst am 12.3. 2020."

Die Ober-Grafendorfer Apotheke geht ganz neuen Weg und hat eine Hebamme fix in das Team aufgenommen.

OBER-GRAFENDORF (th). Dein Kind hat einen Ausschlag am Po, das Stillen klappt gerade nicht so, wie es sollte oder es hat Bauchweh. Bei deiner Hebamme ist genau jetzt kein Termin frei, aber du bräuchtest Hilfe und eine kurze Beratung. Dafür hat jetzt die Marien-Apotheke in Ober-Grafendorf die Lösung: Ab März gibt es hier eine angestellte Hebamme.

So kam's dazu

"Wir selbst wussten bis vor der Geburt unseres Sohnes sehr viel über Schwangerschaften und Babys, aber eben 'nur' theoretisch. Hebammen sind Spezialisten und die idealen Berater, wenn es um Schwangerschaft un Kinder geht", sind sich Johanna und Christoph Stelzer von der Marien-Aptoheke sicher. Hebamme Tanja Maier wurde über Facebook auf die Marien-Apotheke aufmerksam und bewarb sich sofort: "Ich hatte gesehen, dass sie sehr viele spezielle Produkte für Schwangere anbieten und dachte mir, dass ich dort gut hinpasse."

Mit dem Einstellen von Hebamme Tanja geht die Apotheke ganz neue Wege. Denn diese Form von Beratung in einer Apotheke ist in ganz Niederösterreich einzigartig.

Wie funktioniert das?

"Bekommen Frauen dann hier ihre Kinder?" - Nein das ist so natürlich nicht geplant. "Tanja wird jeden Donnerstag im Rahmen unserer Öffnungszeiten hier sein. Sie soll werdende Eltern oder gewordene Eltern in allen Fragen und Anliegen rund um's Baby, der Schwangerschaft und Kleinkind kostenlos beraten", so Stelzer. Jedoch gibt es auch die Möglichkeit einen eigenen Termin mit Tanja Maier auszumachen.

Zur Sache

Tanja Maier ist seit neun Jahren Hebamme. Ab März wird sie jeden Donnerstag für Fragen und Beratung in der Apotheke vor Ort sein. Bei beratungsintensiveren Themen bittet die Leitung jedoch um telefonische Terminvereinbarung (02747/2224).