+++Wir aktualisieren unseren Beitrag für unsere Leser laufend+++

Sebastian Kurz gab vor Kurzem bekannt (10. März 2020, mittags), dass Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen abgesagt werden müssen und Unis sind ab Montag, 16.3. geschlossen sind.

PIELACHTAL (th). Die bekannt gegebenen Maßnahmen gegen das Corona-Virus Covid19 trifft auch das Pielachtal stark.

"Besser zu früh, als zu spät"

Seit der Info über die Maßnahmen werden in Ober-Grafendorf bereits alle Veranstaltungen abgesagt. "Bis dritten April werden alle Events in Ober-Grafendorf abgesagt. Darunter fallen zum Beispiel Veranstaltungen vom Musikverein, vom Pensionistenverband, das Theater der Landjugend und Veranstaltungen vom Remigius Robert Rabiega in der Pielachtalhalle", informiert Bürgermeister Rainer Handlfinger. Man müsse jedoch noch abwarten, ab wann genau die Maßnahmen gelten. Auf die Frage, was er von den Maßnahmen hält, antwortet er: "Besser zu früh, als zu spät. Wir ersuchen soziale Kontakte auf das Minimum zu beschränken. Man muss diese Maßnahmen ruhig und besonnen aufgreifen." Weiter verweist er auf die Wichtigkeit der Händehygiene. "Man muss solche Maßnahmen früh setzen, um nicht das Gesunheitssystem zu überlasten", so Handlfinger weiter, "Laut der Pressekonferenz wird auch auch der Schulbetrieb eingeschränkt sein." Doch in wie weit das stattfinden wird, müsse man erst abwarten.

"Trifft uns stark"

Auch in Kirchberg finden in den nächsten Wochen viele große Veranstaltungen statt, welche voraussichtlich abgesagt werden müssen. "Darunter fallen der Baby-Bazar, der Kirtag und viele weitere Veranstaltungen", so Bürgermeister Franz Singer. "Es trifft uns sehr stark. Doch diese Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig. Hoffentlich hat man das Virus bald im Griff", so Singer. Weiter betont er, dass man keine Panik haben braucht "Wir alle gehen sachlich heran." Auch der Verein KI.KI.PI reagiert auf die Maßnahmen der Regierung. Obfrau Sonja Gansberger teilt mit: "Wir haben mit der Gemeinde Rücksprache gehalten und halten uns an die Maßnahmen der Regierung und sagen unseren großen Kinder- und Baby Bazar in der Kirchberghalle ab. Wir werden die Lage in den nächsten Tagen und Wochen beobachten. Sollte ein neuer Termin gefunden werden, werden wir diesen öffentlich kund tun. Unser Bazar im September wurde auf 12. September vorverlegt." Weiter erklärt sie, dass es sehr schade ist, dass der Bazar nicht stattfinden kann: "Aber die Gesundheit und Sicherheit steht natürlich an erster Stelle. Unser Verein kann einen einmaligen Ausfall aus diesen wichtigen Gründen gut verkraften."

"Gut organisiert"

Auch in Rabenstein trifft die Maßnahme der Bundesregierung. "Auch bei uns in der Gemeinde sind die Auswirkungen entsprechend. Ab morgen geben wir auf unserer Gemeinde-Homepage bekannt, welche Veranstaltungen betroffen sind", so Bürgermeister Kurt Wittmann. Für ihn ist es eine klare Sache: "Die Bundesregierung hat schnell reagiert und das tun wir jetzt auch." Weiter betont er, dass die Gemeinde die Bevölkerung laufend über den aktuellen Stand informieren wird. Wegen den Schulen hofft er, dass das Schulen am Land nicht treffen wird, denn man muss sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie die Kinder von arbeitenden Eltern betreut werden: "Aber daran arbeitet die Bundesregierung bereits." Weiter erklärt er gegenüber den Bezirksblättern, dass bis jetzt alles problemlos verläuft und die Veranstalter alle Verständnis für die Situation haben. "Es ist ja keine alltägliche Situation die wir hier haben. Trotzdem sind wir gut organisiert und vernetzt", so Wittmann. Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Konzert von "Opfekompott" im GuK wurde heute bereits abgesagt.

"Eine Katastrophe"

Wir sprachen mit Andreas Halbaier (Gastro-Betreiber der Pielachtalhalle) über die aktuelle Situation. "Für uns ist das eine Katastrophe. Ich musste heute schon eine Veranstaltung für Freitag mit 600 Personen, für Sonntag einen Ball mit 250 Personen und der Feuerwehr mit 130 Personen absagen. Und so geht das jetzt dahin", so Halbmaier. Für den Ober-Grafendorfer wären es jetzt zwei Starke Monate vor der Sommerpause gewesen. Da die Leute auch dazu aufgefordert werden soziale Kontakte einzuschränken geht er auch von Einbußen im Tagesgeschäft aus.



"Aber da bleibt uns nichts anderes über. Veranstaltungen mit unter 100 Leuten haben wir kaum. Wenn diese Maßnahmen erforderlich sind, kann man nix machen. Wenn alle krank werden hat auch keiner was davon."

Veranstaltungen von bestmanagement.at

Remigius Robert Rabiega von bestmanagement.at informiert: „Bezüglich Veranstaltungen von bestmanagement.at möchten wir informieren, dass alle Veranstaltungen bis Anfang April verschoben werden.“ Weiter erklärt er, dass die Ersatztermine so bald als nur möglich auf seiner Homepage bekannt gegeben werden. Die Karten verlieren nicht ihre Gültigkeit.

Weitere Infos unter: www.bestmanagement.at bekanntgegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Email: office@bestmanagement.at oder per Telefon: 0676 - 7900 9256.

Unis und Hochschulen ab 16.3 geschlossen

Mittags verkündete die Bundesregierung das Maßnahmenpaket. Das betrifft auch Unis und Hochschulen: Das Schließen aller Unis und Hochschulen nun fix. Benjamin Koiser, BMHS-Landesschulsprecher, informiert: "Das Coronavirus hat nun auch uns getroffen. Nachdem es in den letzten zwei Wochen immer wieder vereinzelte Fälle in Schulen gab, hat die Bundesregierung nun ein einen umfassenden Maßnahmenplan veröffentlicht. Ab 16. März sind alle Hochschulen und Universitäten geschlossen."

Was passiert mit Schulen und Kindergärten?

Das ist laut Koiser noch nicht genau festgelegt.



"Dennoch sehen wir die Maßnahmen als sinnvoll an, da sie einer weiteren Verbreitung entgegenwirken. Ebenfalls bitten wir als Landesschülervertretung NÖ nicht in Panik zu geraten, sondern die Situation sachlich und ruhig zu analysieren und aufzunehmen."

Gleichzeitig sei es wichtig, dass das Bildungsministerium und die gesamte Bundesregierung einen ordentlichen Plan ausarbeiten, welcher für eine geregelten Ablauf in den Schulen sorgt. "Schließungen können durchaus möglich sein, dennoch muss hierbei darauf geschaut werden, dass die Betreuungsmöglichkeiten weiterhin in Takt sind und Eltern mit der Situation nicht allein gelassen werden. Des Weiteren betrifft es auch alle Maturanten und Maturantinnen, welche ab Mai in die Abschlussprüfungen hineinstarten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass faire Möglichkeiten ausgearbeitet werden und die Schulen mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Eine mögliche Verschiebung schließen wir zurzeit nicht aus. Ein runder Tisch, an dem sich alle Schulpartner zusammenfinden, wäre jetzt sicher der richtige Schritt."