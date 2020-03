Sebastian Kurz gab vor Kurzem bekannt, dass Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen agbesagt werden müssen und Unis ab Montag geschlossen sind.

PIELACHTAL (th). Die bekannt gegebenen Maßnahmen gegen das Corona-Virus Covid19 trifft auch das Pielachtal.

"Besser zu früh, als zu spät"

Seit der Info über die Maßnahmen werden in Ober-Grafendorf bereits alle Veranstaltungen abgesagt. "Bis dritten April werden alle Events in Ober-Grafendorf abgesagt. Darunter fallen zum Beispiel Veranstaltungen vom Musikverein, vom Pensionistenverband, das Theater der Landjugend und Veranstaltungen vom Remigius Robert Rabiega in der Pielachtalhalle", informiert Bürgermeister Rainer Handlfinger. Man müsse jedoch noch abwarten, ab wann genau die Maßnahmen gelten. Auf die Frage, was er von den Maßnahmen hält, antwortet er: "Besser zu früh, als zu spät. Wir ersuchen soziale Kontakte auf das Minimum zu beschränken. Man muss diese Maßnahmen ruhig und besonnen aufgreifen." Weiter verweist er auf die Wichtigkeit der Händehygiene. "Man muss solche Maßnahmen früh setzen, um nicht das Gesunheitssystem zu überlasten", so Handlfinger weiter, "Laut der Pressekonferenz wird auch auch der Schulbetrieb eingeschränkt sein." Doch in wie weit das stattfinden wird, müsse man erst abwarten.

Auch in Kirchberg finden in den nächsten Wochen viele große Veranstaltungen statt, welche voraussichtlich abgesagt werden müssen. "Darunter fallen der Baby-Bazar, der Kirtag und viele weitere Veranstaltungen", so Bürgermeister Franz Singer. "Es trifft uns sehr stark. Doch diese Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig. Hoffentlich hat man das Virus bald im Griff", so Singer. Weiter betont er, dass man keine Panik haben braucht "Wir alle gehen sachlich heran."

Auch in Rabenstein trifft es Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Konzert von "Pfekompott" im GuK.