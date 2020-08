RABENSTEIN/ PIELACH (ms). Das Freibad in Rabenstein verbindet den Pielachfluss mit dem klassischen Schwimmbad und macht es so zu einem besonderen Badeerlebnis. Die Bezirksblätter besuchten vergangenen Sonntag das Freibad und befragten die Badegäste: "Warum kommen Sie gerne hier her?" Ernst Stöckl ist seit 40 Jahren Stammgast und schwärmte: "Das Essen im Bad muss man loben, täglich wird hier frisch gekocht." Michael Lassi meinte: "Man kann sowohl im Becken als auch in der Pielach schwimmen, die ist zwar sehr kalt, aber erfrischend. Ich mag die familiere Atmosphere, man kennt sich und trifft sich gerne." Christian Graf sagte: "3 Hauben für die gute Küche. Wie wenn die Großmutter kocht und täglich gibt es ein anderes Menü. Uns gefällt das Bad sehr gut." Karl Kappelmüller erklärte: "Es ist schön ruhig, ein richtiges Pensionistenbad, unter der Woche ist so wenig los, da fühlt man sich wie in einem Privatpool. Die Pielach ist auch ein Plus Punkt." Karl Bichler antwortete: "Der schöne Ausblick, der kühle Fluss, wenn man hierher kommt ist das einfach nur Urlaubsfeeling." Armin Karner erzählte: "Ich bin schon als Kind gerne hier gewesen und mag das naturnahe, es ist sehr heimelig und die Leute sind sehr nett."