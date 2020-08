Der erste Leserbrief zum Thema "Wohnpark Ober-Grafendorf" hat uns erreicht. Christian Bartl ist direkt von dem neuen Wohnprojekt betroffen.

OBER-GRAFENDORF. "Der neue Wohnpark ist eine Frechheit. Beim Herrn Bürgermeister in der Nähe wäre auch genug Grünfläche die man zu betonieren könnte, warum nicht dort? Es gibt Familien die wegen dem Land-Flair von Sankt Pölten nach Ober-Grafendorf gezogen sind. Außerdem wo sollen die ganzen Kinder dann in den Kindergarten und zur Schule gehen. Hat sich da unser Bürgermeister schon Gedanken darüber gemacht? Von mir gibt es ein klares 'no Go'", Christian Bartl zu dem Wohnpark.