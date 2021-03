Mitten drin statt nur dabei: Die Bezirksblätter bei der Müllsammelaktion in Weinburg.



WEINBURG. Wie verbindet man Bewegung an der frischen Luft und etwas Gutes für die Umwelt tun? Richtig. Beim Müllsammeln. Bezirksredakteurin Tanja Handlfinger und Martina Schweller muss man das nicht zweimal sagen. Spontan haben wir uns einen Termin mit David Lilek, Mitorganisator der "Stop Littering" (Müllsammelaktion) in Weinburg, ausgemacht.

Los geht's

Anders als sonst läuft diese heuer ab: Bei der Kerschanhalle stehen Müllsäcke, Handschuhe und Greifer zur freien Entnahme bereit. Als erstes schauen wir auf einer Karte, wo bereits Leute Müll gesammelt haben. Wer schon eine Runde gegangen ist, zeichnet seinen gegangenen Weg ab. Wir haben uns für den Naturlehrpfad entschlossen und legten sofort los. Was uns sofort auffällt: Es liegen viele Zigarettenstummel herum. Egal ob am Parkplatz oder am Naturlehrpfad. Auch Blechdosen und Trinkflaschen, Taschentücher und Verpackungen. "Die letzten zwei Tage sind bereits rund dreißig Familien unterwegs gewesen", freut sich David Lilek. Im Gespräch erzählt er uns, dass vergangenes Jahr unter anderem Autoreifen gefunden wurden:



"Das können die Leute natürlich nicht in den Müllsack stecken. Sie schicken uns Fotos, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Bauhofmitarbeiter holen es ab und entsorgen es."

Weiter erzählt er: "Es ist erschreckend, wie viel Müll hier teilweise herumliegt. Generell wäre es super, wenn man diese Dinge, wie Aludosen und Zigaretten, die man relativ einfach und schnell, entsorgen könnte. Es wäre schön, wenn man die Leute noch besser sensibilisiert. Bei uns stehen alle paar hundert Meter Mülleimer. Es wäre toll, wenn man das in Zukunft erreicht." Nach rund einer Stunde waren wir mit unserer Runde fertig. Den gesammelten Müll entsorgten wir bei der Müllsammelstelle, gaben die Greifer wieder am Platz zurück und zeichneten unseren gegangen Weg in die dafür vorgesehene Karte ein.