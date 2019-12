Der Frankenfelser Sparverein mit seinen 322 Mitgliedern feierte bei der Jahreshauptversammlung, der Auszahlung der Spargelder und der traditionellen Tombola im VAG Leb sein Bestehen im 70sten Jahr. Gegründet wurde der Sparverein 1950 von Leo Hinteregger und einigen Gleichgesinnten.

Als treueste Sparerin wurde Frau Rosa Swatek die seit der ersten Stunde dem Sparverein angehörte geehrt. Auch Frau Grete Plasch die viele Jahre Lose für die Tombola verkaufte erhielt eine kleine Ehrung. Beim Ratespiel, wer errät die Sparsumme von 2019 oder kommt ihr am Nächsten, gab es 6 Gewinner. Den Hauptpreis der Tombola gewann Martin Stupphann in Form eines Geschenk Korbes.

Als besonderes Highlight wurde die Chronik "Sparverein Falkenstein im 70sten" Jahr von Obmann Albin Tauber präsentiert. Auf 96 Seiten im Format A4 erfährt man die Geschichte des Sparvereines Falkenstein, aber auch der Zweigstellen Laubenbachmühle und Weißenbach. Alle Vereinsfunktionäre sind darin aufgelistet und auch die jeweiligen Sparvereinsmütter werden erwähnt. Die Anzahl der Sparer und die gesamten ersparten Summen pro Jahr aus den vergangenen 70 Jahren, sind ebenso ersichtlich. Das gesellige Beisammensein und die Gemütlichkeit sollen auch in Zukunft in Frankenfels hochgehalten werden.