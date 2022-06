Sommerferien: Ja, im Pielachtal tut sich was für die Kinder und die Jugendlichen.

PIELACHTAL. Nur noch ein paar Tage, dann heißt es ab in die verdiente Sommerpause. Aber was ist wann und wo los für unsere Jüngsten? Wir haben einen Überblick für unsere Leser.

Raus in die Natur

In Hofstetten-Grünau findet das Ferienspiel mit 14 Stationen statt. Viele Vereine haben sich bereit erklärt, die Gemeinde bei der Durchführung des Ferienspiels zu unterstützen und bieten eine Station zur Kinderbetreuung an. Hier ist alles dabei: Von den Stockschützen bis hin zu den Jägern, dem Tennisverein, der Pfarre, der Heimatforschung und vieles mehr. Der Abschluss des Ferienspiels findet am 10. September beim Kinderfest des Turnvereins statt.

Spiel und Spaß – im Pielachtal ist für kleine und große Kinder alles dabei.

Foto: Datzreiter

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Für die Jugend

Auch die Jugendlichen kommen nicht zu kurz: Das Streetwork Pielachtal Team plant verschiedene Sachen. Beim Ferienspiel in Weinburg wird mitgemacht und es wird am 4.7. eine digitale Schnitzeljagd angeboten. Am 1.7. bietet das Team in Kirchberg bei der Kultursommereröffnung Baumklettern an.

Bewegung und Spaß

In Prinzersdorf steht der Ferienspaß seit vielen Jahren für Bewegung, Spiel und Abwechslung der Kinder in der Gemeinde. Die Marktgemeinde baut hierbei auf zwei Säulen. Die erste Säule, und seit vielen Jahren ein fester Bestandteil, ist die Erlebnis-Sportwoche von „Xund ins Leben“ in der 2. Ferienwoche, die bereits gut gebucht ist. 2. Säule ist das klassische Ferienspaß-Programm, welches von der Gemeinde zusammengesetzt wird. Nach der erfolgreichen Neuerung des Ferienspaß-Programms im Vorjahr, wird das strukturierte Programm mit Vereinen und Institutionen heuer fortgesetzt. Der Fokus liegt dabei auf dem Ferienmonat August, wo hauptsächlich an den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag ein buntes Programm für die unterschiedlichsten Altersgruppen angeboten wird. In den letzten vier Ferienwochen, immer donnerstags, bietet die Gemeinde Frankenfels gemeinsam mit den Vereinen ein Ferienprogramm an. Es wird auch eine NIXI-Kalksteinführung geben – Kinderführungen in der Nixhöhle. In Hafnerbach wird’s zum Beispiel Brotbacken, Spiel und Spaß mit der Landjugend, einen Waldtag und vieles mehr geben.