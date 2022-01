PIELACHTAL. Man kommt noch vor den Einsatzkräften zum Unfallsort, einer beginnt mit der Herzdruckmassage und der andere holt den Defibrillator. Aber wie sollte der Defi angewendet werden, dass man hilft und keinen Schaden verursacht? Die Bezirksblätter haben bei Martin Schweiger, Sanitäter und Ortsstellenleiter der Roten Kreuzstelle Kirchberg / Pielach, nachgefragt.

Hilfe ohne Vorkenntnisse

"Bei den Erste Hilfe Kursen zeigt sich immer wieder, dass die Teilnehmer zu Beginn des Kurses großen Respekt vor der Verwendung von einem Defibrillator haben. Jedoch merken sie dann sehr rasch, dass die Bedienung wirklich sehr, sehr einfach ist, da das Gerät ganz genaue und einfache Anweisungen gibt." erzählt der Sanitäter. "So kann der Defi von jedem Bürger ohne Vorkenntnisse genutzt werden." Die Benutzung eines Defibrillators werde bei jedem Erste Hilfe Kurs geübt. Sowohl beim 16-stündigen Erste Hilfe Kurs als auch bei den 4h und 8h Auffrischungskursen und dem Führerscheinkurs.

Einfache Bedienung

"Die Anwendung eines Defibrillators ist einfach. Die Herzdruckmassage hat jedoch Vorrang. Wenn man alleine ist, soll man mit der Reanimation beginnen und sich nicht auf den Weg machen um extra einen Defibrillator zu suchen." erklärt Schweiger. Sollte der Defibrilator zum Einsatz kommen, seien die Elektroden nach Anleitung des Geräts auf dem nackten Oberkörper aufzukleben. Danach sei den (Sprach-) Anweisungen zu folgen.

Gut zu wissen

"Wenn der Defibrillator auffordert die sogenannte Schock-Taste zu drücken, damit ein Stromstoß abgegeben werden kann, darf niemand die Person berühren." informiert der Sanitäter. Ein wichtiger Hinweis seinerseits: Der Defibrillator gibt nur dann einen Stromstoß ab, wenn dies auch notwendig ist.

Bei Verwendung zu beachten

Die Person darf auf keinen Metalluntergrund liegen.

Die Person darf nicht nass sein.

Die Person soll, wie auch bei der Herzdruckmassage, auf einem festen Untergrund liegen (also nicht im Bett).

Die Elektroden soll man nicht über die Brustwarzen kleben.

Auch bei Kindern darf der Defibrillator angewendet werden. Sind die Elektroden zu groß, wird eine Elektrode vorne am Brustkorb und die zweite Elektrode hinten am Rücken angebracht.

Die Standorte von Defibrillatoren findet man unter www.definetzwerk.at oder unter www.144.at/defi