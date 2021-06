"Die geheimen X-Akten", Teil 2: Weinburg und die aufgelassene Katastralgemeinde "Dürnerhof".



WEINBURG. Ein uriger Weg führt uns durch den Wald oberhalb der Kirche in Weinburg. Nach ein paar Minuten kommen wir an eine Lichtung. Die Aussicht ist wunderbar.

... welche sich in der ehemaligen Katastralgemeinde Dürnerhof befand.

Erinnerungen

"Hier links stand das Gut", erzählt Maria Oberleithner und zeigt dabei in die Richtung, wo einst eine große Wirtschaft stand. Heute ist hier nichts mehr davon zu sehen. Sie ist in Dürnerhof geboren. Sie war das letzte Kind ihrer Familie. "Ich war immer so traurig, denn meine Schwester hat immer erzählt, dass sie in St. Pölten im Spital geboren ist", lacht sie. Sie erinnert sich, dass ihre Mutter hier im Kellerstöckl bei ihrem Bruder wohnen durfte. Aus Erzählungen weisß sie, dass es eines Tages plötzlich brannte. "Mich haben sie zum Glück gerettet. Ich lag da noch im Kinderwagen", so die Weinburgerin. Ihre Mutter zog nach dem Brand mit ihrer Familie nach Klangen. "Mein Onkel ist ebenfalls mit seiner Familie weggezogen", so Oberleithner weiter.

Alte Fotos erinnern an die Wirtschaft, ...

Die Geschichte geht weiter

Auch ihr Mann Josef kann sich noch sehr gut an das Gut in Dürnerhof erinnern. "Mit zehn Jahren habe ich in Brunnhof gewohnt und ging immer zu Fuß zu meiner Ziehmutter nach Bischofstetten", erzählt er. Der Weg führte ihn immer hier an dem Haus vorbei. "Ich habe immer ein Glas Milch bekommen. Marias Onkel war ein sehr lieber Mann", weiß er noch, als wäre es gestern gewesen. "Nach Jahren bin ich drauf gekommen, dass er mich wohl als seinen Sohn gesehen hatte. Dieser wurde leider erschossen", erinnert er sich. Zu dieser Zeit wusste er von seiner heutigen Frau Maria noch nichts.

Über Dürnerhof

Die Katastralgemeinde enstand nach 1590. Mittlerweile ist diese als solche aufgelassen worden. Sie bestand aus einer großen Forstwirtschaft. 1937 erregte ein Kindermord in Waasen großes Aufsehen: Der zehnjährige Karl Hahn aus Dürnerhof wurde von dem 16-jährigen Rudolf Steinkellner aus Weinburg mit einem Gewehr erschossen und anschließend in den Werkskanal geworfen. In vielen Zeitungen wurde davon und auch von den Verhandlungen gegen den Täter berichtet (Quelle: Gemeinde Weinburg).