Es gibt in unserem Land vieles zu entdecken und das Beste liegt meist ums Eck.

Urlaub oder Freizeit ist einer der wichtigsten Punkte für unser Wohlergehen und die schönste Ruhe findet man meistens in den Bergen. Vor allem im Jahr 2020 ist es wichtig auf seine Gesundheit zu achten und wo findet man dies besser als in den Gutensteineralpen?

Der höchste Punkt in den Gutensteineralpen befindet sich auf der Reisalpe, wo man eine traumhafte Aussicht auf das ganze Bundesland hat. Vom Muckenkogel bis zum Ötscher, aber auch den Schneeberg kann man bei traumhaften Wetter sehen. Der schönste Aufstieg liegt bei Kleinzell Parkplatz Ebenwald und führt über die Kleinzellalm auf die Reisalpe zum Gipfelkreuz auf 1399. Meter. Ausflüge im eigenen Bundesland sind ein Segen um den Alltag zu entfliehen.