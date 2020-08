Jenny Kitzwögerer, alias "Die Traumfängerin", hat ihre Leidenschaft zu Traumfängern entdeckt.



KAMMERHOF (th). Traumfängern sagt man nach, dass sie den Schlaf verbessern. Es wird dabei angenommen, dass die guten Träume durch das Netz gehen, die schlechten im Netz hängen bleiben und später durch die Morgensonne neutralisiert werden. "Ich hatte Traumfänger bei einem Mittelalterfest auf der Ruine Aggstein gesehen und dachte mir sofort, dass ich das auch probieren möchte", war Jenny Kitzwögerer, sie nennt sich selbst "Die Traumfängerin" von den Traumfängern, sofort fasziniert. So setzte sie sich das Ziel, dass auch ihre Werke auf diesem Markt einmal hängen würden.

Ob für's Kinder-, Schlafzimmer oder Auto, ob groß oder klein: Jenny Kitzwögerer stellt ihre Traumfänger selber her.

Foto: (3) Kitzwögerer

Seit rund zwei Jahren stellt die 23-Jährige nun selbstgemachte Traumfänger her. "Ich verwerte dafür alten Schmuck und Ketten. Für den Ring benutze ich entweder dünne Armreifen oder stelle selbst Ringe aus Weidenästen, aus Magnolie, her", freut sich die Traumfängerin. Auch auf Kundenwünsche geht sie individuell ein: "Ich stelle gerne Traumfänger mit passenden Steinen und Farben des Sternzeichens her." Wie lange sie für ein Werk braucht, kann sie pauschal nicht sagen: "Je nach Größe zwischen ein bis vier Stunden." Während des Corona-Lockdowns habe sie täglich bis zu drei Stück hergestellt. "Das war eine gute Ablenkung von dem Stress von außerhalb und sehr beruhigend", lacht sie. Die Traumfängerin findet man auf Facebook unter "Die Traumfängerin".