Da am neuen Aussichtswagen bei unserem Erlebniszug Ötscherbär großes Interesse besteht, wird er, obwohl der Einsatz ursprünglich nur für Juli geplant war, auch im August eingesetzt.

PIELACHTAL (pa). Luftig geht es im Juli und August bei einer Fahrt mit dem Erlebniszug Ötscherbär zu. Der Aussichtswagen ist nicht nur für Frischluftfanatiker ein echtes Highlight. Auch Kinder jeden Alters zieht das Cabrio-Flair in seinen Bann. Genießen Sie den Fahrtwind und den uneingeschränkten Ausblick auf die vorbeiziehende Landschaft. Sie erleben das malerische Pielachtal, den imposanten Naturpark Ötscher-Tormäuer und das Mariazeller Land aus einem neuen, interessanten Blickwinkel. Besonders atemberaubend gestaltet sich die Fahrt beim Passieren der 21 Tunnel und 19 Viadukte. Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Infos und Tickets



Kosten: € 5,- pro Person und Fahrtrichtung .Die Tickets sind im Zug direkt beim Schaffner erhältlich. Im Aussichtswagen sind 30 Sitzplätze verfügbar. Die Tickets sind übertragbar. Der Ötscherbär ist an Samstagen bis 26. September unterwegs, Abfahrt in St. Pölten Hbf. um 8:42 Uhr, Rückfahrt in Mariazell um 15:22 Uhr.

Mehr Informationen zum Ötscherbär finden Sie hier.