Erfolgreiche Landesmeisterschaft Lead für Weinburger Kletterteam

WEINBURG (pa). Am 9. April 2022 fanden im Kletter- und Therapiezentrum Weinburg die Landesmeisterschaften in Lead für Niederösterreich und Wien statt. Rund 100 Starter aus Niederösterreich, Wien und anderen Bundesländern kämpften um die Stockerlplätze in den Klassen U10, U12, U14, U16, U18, U20 sowie Herren und Damen – in der Meisterschaftswertung und allgemeinen Wertung. Das gesamte Kletterteam der NFÖ Weinburg mit ihren TrainerInnen Barbara Rieder und Stefano Cannavino freuen sich über die großartigen Platzierungen: Caroline Hager (U10 weiblich) hat sich den Landesmeistertitel in ihrer Klasse gesichert. Lena Paukowitsch (U14 weiblich) erreichte den 5. Platz. Julia Hager und Viktoria Sieder (U16 weiblich) konnten sich ebenso ex-equo den 5. Platz in ihrer Klasse sichern. Bürgermeister Peter Kalteis und Vizebürgermeister Michael Strasser gratulierten zum Erfolg. Olivia Merckens und Lukas Mayerhofer, aus dem ehemaligen Wettkampfteam der NFÖ Weinburg sicherten sich ebenso jeweils den ersten Platz in der Landesmeisterschaft in der Allgemeinen Klasse (Damen/Herren).

„Eine derartige Trainings- und Wettbewerbsstätte in der Region zu haben, das ist schon etwas Besonderes.“,

so Rieder. Vom 11.-12.6.2022 werden sich dann aus ganz Österreich NachwuchskletterInnen zu den Österreichischen Meisterschaften Lead (U12-U16) und Speed (U12/U14) im Kletter- und Therapiezentrum Weinburg treffen.