Nachschub für den Lesebazillus in der Volksschule

HOFSTETTEN-GRÜNAU(pa). Im September und Dezember wurden die Schüler der Volksschule Hofstetten-Grünau mit dem „Lesebazillus“ infiziert. Damit die Kinder genügend Lesestoff besitzen haben Elisabeth Kendler und Katharina Hörmann für neuen Bücher gesorgt.

Dieses Mal wurden die Kisten am Vormittag zu der Volksschule Hofstetten-Grünau gebracht und von den Schülern und Schülerinnen der Klasse 1b sowie der Klassenlehrerin Karin Havran in Empfang genommen. Die Klasse ließ es sich nicht entgegen Elisabeth und das Maskottchen vom Bazillus zu begrüßen. Jetzt können sich die Kinder wieder aussuchen was sie möchten und die neuen Werke genießen.