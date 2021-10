Wohlverdient geht Gottfried Berndl als Amtsleiter in den Ruhestand, Ruhe wird er aber nicht geben.

hochgeladen von Martina Schweller

OBER-GRAFENDORF. Genau am 1. Mai 1995 wurde Gottfried Berndl als Amtsleiter in Ober- Grafendorf eingestellt. Nun endet seine Karriere mit dem vollendeten 62. Lebensjahres im August nächsten Jahres. Er blickt auf eine schöne Zeit zurück.

Wie es dazu kam

Gottfried war immer schon an der Gemeindearbeit interessiert, er was damals als Gemeinderat in Gemeinde Ober-Grafendorf tätig. Früher hat er in der Bundesverwaltung beim Arbeitsmarktservice gearbeitet.

Das schönste an der Position...

... ist für ihn die große Abwechslung, der unmittelbare Kontakt mit den Bürger und das viele positive Feedbeck. "Die guten Rückmeldungen helfen auch über die kleinen Niederlagen und Probleme hinweg", erzählt er.

Höhen und Tiefen

Die größten Erfolge waren für den Amtsleiter die riesigen Veranstaltungen, er schätzt daran sehr den direkten Bürgerkontakt. Wir erinnern uns an die Dirndelkirtage im Jahr 2013 und dann im Jahr 2018, bei traumhaften Wetter, wo die Gemeinde 20.000 Leute begrüßen durfte. Der Ablauf war bis ins kleinste Detail geplant. "Wir haben so eine positive Stimmung vermittelt bekommen und auch selbst gespürt, wie die Leute sich bei uns wohl fühlen, dass dies sicher das herausragenste Erlebnis in meiner Tätigkeit für mich war," so Berndl. Eine der größten Niederlagen in seiner Amtskarriere die er erleiden musste, war eine Naturzerstörung im Bereich des Farthofes, wo der Grundstücksbesitzer den ganzen Schotter entnommen hat und den ganzen Naturbereich zerstört hat. Er fühlte sich damals von den Behörden und Sachverständigen, bis hin zur Landesregierung im Stich gelassen. Und auch personlich, privat wurde Gottfried in die Geschichte hineingezogen und war somit das schlimmste und traurigste Kapitel seiner Amtszeit.

Pläne in der Pension

Im Waldviertel besitzt er ein großes Grunstück mit einem großen Stadel und viel Betätigungsfeld. Dort hat sich Gottfried eine Tischlerwerkstatt eingerichtet wird sich in Zukunft dort mit der der Tischlerei und verschiedenen Gestaltungsmaßnahmen am Grundstück beschäftigen. Es wird ihm nicht fad werden.

Andere Hobbys

Bei so vielen Plänen stellt sich die Frage ob noch andere Freizeitaktivitäten Platz haben. "Ich bin gerne in den Bergen unterwegs zum wandern, auch auf Klettersteigen. Auch viel mit dem Rad, bei Radmaraton in St. Pölten hab ich mehrfach teilgenommen," erklärt Gottfried.

Neuer Amtsleiter

Die Stelle für den neuen Amtsleiter der Gemeinde Ober-Grafendorf ist zur Zeit ausgeschrieben und wird neu besetzt. Ein würdiger Nachfolger wird noch gesucht und es kann sich beworben werden.