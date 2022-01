Nicht nur im Winter ist Ruhe in der Nixhöhle eingekehrt, leider musste aus Sicherheitsgründen 2020 und 2021 die Höhle geschlossen bleiben.

FRANKENFELS (pa). Trotz dieser durch die Corona Pandemie hervorgerufenen „stillen Zeit“ gab es in und um die Höhle immer wieder Aktivitäten. Der Weg zur Nixhöhle und weiter über den Wiesberg zum Gehöft „Wies“, der auch als Wanderweg genutzt wird, wurde vom Bauhof in Schuss gehalten. Durch die in den Jahren 2013/14/15 durchgeführte Generalsanierung und dem guten Zustand der Höhle war es zu verdanken, dass in der Höhle nur Arbeiten mit relativ kleinem Zeitaufwand durchgeführt werden mussten. Dadurch ist die Höhle jederzeit wieder einsatzbereit und es wird gehofft, 2022 wieder den Führungsbetrieb aufnehmen zu können. In den letzten beiden Jahren hatte die Höhle mehrmals Besuch durch die Geologen Rudolf Pavuza und Lukas Plan von der Karst und höhlenkundlichen Arbeitsgemeinschaft in Wien. Die Ferienbetreuung Frankenfels mit Renate Teubenbacher und der Naturvermittlerkurs mit Petra Scholze – Simmel waren mit Höhlenführer Albin Tauber ebenfalls in der Höhle unterwegs. Da die Höhle verschiedene Fledermausarten als Winterquartier benutzen, ist es erforderlich die Anzahl und die Art dieser Höhlengäste zu bestimmen. Vom Gemeindeamt Frankenfels ist Arthur Vorderbrunner sehr interessiert an dieser Tätigkeit und deshalb einige Male im Winter in der Höhle anzutreffen. „Höhlengeist“ Albin Tauber ist in gleicher Mission unabhängig von Vorderbrunner ebenfalls unterwegs. Mitte Dezember war Tauber mit Fledermausexpertin Kathi Bürger von der KFFÖ (Koordinationsstelle für Fledermausschutz und Forschung Österreichs) in der Höhle. Mit von der Partie war auch Ernst Seidl, der nach einigen Jahren Pause, nun wieder als Höhlenführer in der Nixhöhle tätig sein wird.

Ernst Seidl, Albin Tauber und Kathi Bürger.

Foto: zur Verfügung gestellt

hochgeladen von Franziska Pfeiffer

Es konnten vom Führungsweg aus über 60 Exemplare und mehrere verschiedene Arten festgestellt werden. Auch Vorderbrunner kam bei einem getrennt durchgeführten Höhlenbesuch zum gleichen Ergebnis.

Die nützlichen Fledermäuse befinden sich nun im lebensnotwendigen Winterschlaf, wollen nicht gestört werden und träumen vom nächsten Frühling.